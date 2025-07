NON MI SENTO ITALIANO: al raduno mi hanno detto “Che ci fai qui” | Esplode il caso in Nazionale

Tra poco sarà tempo di scelte per il nuovo CT della Nazionale che dovrà cambiare passo per la qualificazione al Mondiale.

Dopo la pesante sconfitta subita in Norvegia, che ha riacceso le critiche sulla gestione della nazionale, è arrivata la notizia dell’esonero di Luciano Spalletti dalla pantera azzurra. Una decisione forte, maturata probabilmente a seguito di un’analisi complessiva delle prestazioni e delle dinamiche interne.

Al posto di Spalletti è stato scelto Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista del Milan porterà il suo carattere forte e la sua grinta sulla panchina della Nazionale, con l’obiettivo di rinvigorire l’ambiente e ritrovare la giusta mentalità e determinazione.

L’arrivo di Gattuso potrebbe segnare un cambiamento significativo nelle convocazioni. Con Spalletti, alcuni calciatori di indubbio talento avevano trovato poco spazio o erano stati lasciati ai margini. Gattuso, con la sua visione e le sue preferenze, potrebbe riaprire le porte a elementi finora meno considerati.

Tra i nomi che potrebbero tornare a far parte del giro azzurro con Gattuso figurano Matteo Politano, esterno offensivo con capacità di dribbling e gol, Mattia Zaccagni, fantasista della Lazio e Federico Chiesa, ala rapida e incisiva, il cui talento era stato in ombra nelle ultime stagioni a causa di tanti infortuni.

L’Italia e gli orundi

La Nazionale ha una lunga storia di convocazioni di oriundi, calciatori nati all’estero ma con radici italiane. Tra i nomi più celebri del passato figurano Mauro Camoranesi, campione del mondo nel 2006, e Thiago Motta. Più recentemente, giocatori come Jorginho e Mateo Retegui sono diventati pilastri della squadra azzurra.

Gli oriundi possono giocare con la Nazionale grazie alle norme sulla cittadinanza e alle regole di idoneità della FIFA. Generalmente, un calciatore è eleggibile per una nazionale se possiede la cittadinanza di quel paese o se ha un legame, come avere un genitore o un nonno nati in quel territorio. Molti oriundi sudamericani, per esempio, vantano discendenze da emigrati italiani.

Bremer vicino all’azzurro

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha rivelato di aver ricevuto una proposta da Roberto Mancini per essere naturalizzato italiano, sfruttando il passaporto della moglie. Tuttavia Bremer ha deciso di declinare l’offerta. Ha trovato “forzato” indossare la maglia azzurra, pensando alla reazione dei suoi compagni in Brasile: “Cosa ci fa un brasiliano?”.

Ha così scelto di continuare a rappresentare la sua nazione, convinto che la Seleção sia la squadra più grande. Bremer ha spiegato che la prospettiva di diventare italiano improvvisamente gli è parsa incongrua. Nonostante abbia apprezzato l’offerta e la conversazione personale con Mancini, ha preferito rimanere fedele alle sue origini e alla sua identità sportiva, ritenendo la scelta del Brasile la più autentica.