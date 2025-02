“NON HO PRESO LO STIPENDIO PER 7 MESI”: ha deciso di denunciare Claudio Lotito | Sciopero a Formello

Bombe in casa Lazio: il presidente Claudio Lotito ha ricevuto delle pesanti accuse, che hanno portato ad una pesante denuncia nei suoi confronti.

La Lazio sta vivendo una grande stagione. Contro ogni pronostico infatti i biancocelesti sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions, e anche in Europa League e in Coppa Italia sono in gioco, e sperano di avere un cammino importante.

Detto ciò però le cose al di fuori dal campo non stanno andando tutte rose e fiori. In primis c’è il mercato che non ha reso felici tifosi e addetti ai lavori, e che non ha regalato forze fresche a mister Baroni. Allo stesso tempo poi la questione dell’esclusione di Luca Pellegrini dalle varie liste ha suscitato un certo malcontento.

E per non farsi mancare niente proprio nelle ultime ore a Formello è scoppiata un’altra bomba pesante, che vede coinvolto il presidente Claudio Lotito in persona. Questo infatti è stato denunciato per non aver pagato lo stipendio ad un suo dipendente per la bellezza di 7 mesi, scatenando così il caos più totale attorno alla squadra.

Denunciato Claudio Lotito

Nel corso delle scorse settimane abbiamo assistito al clamoroso caso che ha visto coinvolto l’ormai ex falconiere della Lazio Juan Bernabé, licenziato dalla società capitolina per aver mostrato in rete delle foto indecenti in seguito ad un intervento nelle parti intime. Ed è stato proprio questo che di recente ha deciso di denunciare pubblicamente Claudio Lotito ai microfoni di Radiosei.

”Ho sempre rispettato il presidente, ma quello che ha fatto nei miei confronti è inammissibile. Sarà la legge italiana a risolvere la situazione, sicuramente io lo denuncerò”. Così Bernabé, che ha poi rincarato la dose accusando il numero 1 laziale di non avergli pagato lo stipendio per diverso tempo. Ma non è tutto.

”Non sono stato pagato”

”Si è sempre comportato in maniera ingrata nei confronti dei suoi dipendenti, anche con i calciatori. Ho visto diversi giocatori piangere per il modo in cui venivano trattati. Per sette mesi all’inizio del mio rapporto col club non sono stato pagato, mi sono sacrificato anche economicamente per la Lazio”. Così Bernabé sul mancato pagamento di alcuni suoi stipendi.

Ma il falconiere è un fiume in piena, e lancia pesanti accuse anche sulla questione della scorta. “Lotito non gira con la scorta per proteggersi dagli ultras, ma perché ha sfasciato tante famiglie in giro per l’Italia”.