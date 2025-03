“NON GIOCO PIÙ, BASTA FIGURE DI M***A”: si ferma fino a fine campionato | Dopo 367 partite in Serie A ha detto stop

Annuncio clamoroso del calciatore, che a fine campionato dirà addio dopo più di 350 partite giocate in Serie A.

Il ritiro dal calcio è un momento cruciale nella carriera di ogni calciatore, che segna la fine di un percorso spesso iniziato in giovane età e il cambio radicale nella vita degli stessi. Le ragioni che portano a questa decisione possono essere molteplici, influenzate da fattori fisici, psicologici ed economici.

Uno dei motivi principali è il declino fisico. Con il passare degli anni, il corpo fatica a reggere i ritmi del calcio professionistico, e gli infortuni diventano più frequenti. Un altro aspetto fondamentale è quello mentale. La pressione costante, le aspettative e la difficoltà nel mantenere alti livelli di rendimento possono logorare un giocatore. Alcuni decidono di smettere perché sentono di non avere più la motivazione necessaria per competere ad alti livelli. Infine, ci sono ragioni legate a scelte personali e familiari.

Il motivo che ha portato però questa vecchia conoscenza della Serie A a dire basta con il pallone è ben diverso. A quanto pare infatti questo ha deciso di non voler giocare più in quanto non ha intenzione di fare brutte figure. Vediamo però nello specifico che cosa è successo.

Lascia dopo 367 partite in Serie A

Tutti gli appassionati di calcio si ricordano senza dubbio di Radja Nainggolan, centrocampista dalle doti eccezionali, che se non fosse stato per la testa calda avrebbe potuto avere una carriera ben diversa.

Dopo 367 presenze in Serie A e tante partite nelle coppe europee, il Ninja ritrovatosi svincolato ha scelto di prendere parte alla Kings League, giocando per i Caesar, squadra di Enerix e di Er Faina. Tuttavia dopo quanto successo nell’ultima gara il belga pare aver preso una decisione clamorosa.

Ecco che cosa è successo

Dopo l’ultima partita persa malamente dai Caesar, Radja Nainggolan, che nel corso della stessa sfida aveva anche segnato vincendo il premio di MVP, è stato intervistato al termine del match. La giornalista gli ha chiesto se fosse tornato a giocare come Wild Card per la squadra di Enerix e Faina. Ma la sua risposta è stata eloquente.

”Ci devo pensar bene, perché veramente va bene l’MVP, a me non interessa, però figure di m… non mi piace farle”. Parole che difficilmente lasciano intendere un suo ritorno in campo.