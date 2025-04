“NON FUNZIONA, NON FUNZIONA!”: urla vergognose nel Paddock Ferrari | Hamilton è in guai esagerati

Terremoto in casa Ferrari, urla vergognose direttamente dal paddock: “Non funziona!”. Retroscena Lewis Hamilton

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita è andato ad Oscar Piastri che ha avuto la meglio nei confronti dell’attuale campione del mondo, Max Verstappen. Quello saudita, però, è un giorno da ricordare per gli amanti ed appassionati della Ferrari.

Charles Leclerc, infatti, ha conquistato il primo podio (e di conseguenza anche i primi punti) della stagione con un importante terzo posto. Nulla da fare, invece, per Lewis Hamilton che continua ad avere difficoltà non di poco con la sua SF-25.

A quanto pare il feeling tra il pilota inglese e la vettura non è ancora del tutto scoppiato. Hamilton si è classificato al settimo posto dopo una gara molto complicata e che gli ha riservato non pochi ostacoli.

Nel frattempo, però, arrivano delle clamorose indiscrezione che giungono direttamente dal paddock della scuderia del team di Maranello. Rivelazioni che, ovviamente, non potevano assolutamente passare inosservate.

Ferrari, crisi Hamilton: le rivelazioni non passano affatto inosservate

Il sorriso che aveva stampato sul viso nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo pilota della Ferrari è sparito completamente. Se ne sono accorti i tifosi della “Rossa”, ma anche gli amanti della Formula 1. Come riportato in precedenza l’impatto con questa nuova realtà gli sta provocando non pochi problemi. Insomma, queste prime uscite ufficiali sono una vera e propria delusione. D’altronde i “risultati” ottenuti parlano forte e chiaro.

Dal primo giorno del suo arrivo in Ferrari, però, il pilota britannico si è sempre lamentato di una cosa: del freno motore. Un aspetto tecnico tutt’altro che da sottovalutare. Soprattutto per un pilota importante come lui. A far discutere, invece, sono le sue dichiarazioni rilasciate al termine del Gran Premio saudita in cui ha voluto esprimere non solo la sua delusione per essere arrivato settimo, ma anche per un altro fattore che non tutti hanno notato.

Caos Ferrari, Hamilton sempre più deluso: “Non funziona”

Se Charles Leclerc smorza, almeno un pò, di sorriso lo stesso non può farlo Lewis Hamilton. Anche perché non avrebbe alcun tipo di motivo. Come riportato in precedenza, però, il classe ’85 ci tiene a fare del suo meglio in questa avventura ferrarista. Soprattutto dare la prima gioia ai suoi tifosi.

Al termine della sfida, molto impegnativa, saudita Hamilton ha rilasciato queste dichiarazioni che non sono affatto passate inosservate: “Qualsiasi cosa provo non funziona. Ero ottimista dopo l’ultimo weekend di gara e speravo di sfruttare alcune cose imparate in Bahrain, ma non vanno. Se non altro sono entrato nella Top 10”.