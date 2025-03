“NON È COMPATIBILE CON I VALORI DELLA JUVENTUS” | Interviene John Elkann in prima persona: licenziato in tronco

Clamorose novità in casa bianconera dopo la disfatta di domenica sera: Elkann in persona interviene per il licenziamento in tronco.

Nella serata di domenica la Juventus si è resa protagonista di una delle figure più brutte della sua storia recente. Allo Stadium infatti nel big match di giornata, che sembrava poter essere addirittura una chance di rilancio della Vecchia Signora in ottica scudetto, l’Atalanta si è imposta con un netto 4-0, asfaltando gli avversari.

Un risultato terribile per la compagine torinese, che già nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo è iniziata a crollare, salvandosi in diverse occasioni. Nella ripresa però gli uomini di Thiago Motta non hanno avuto scampo, e sono stati umiliati nettamente davanti al proprio pubblico, incredulo per quanto accaduto, e che ha iniziato a lasciare lo stadio con largo anticipo, intonando cori piuttosto pesanti ai danni di squadra e dirigenza.

Dopo quanto accaduto nella sfida dunque in tanti avevano cominciato a parlare di diverse teste saltate in quel della Continassa. E proprio a tal proposito nelle scorse ore sono arrivare delle clamorose indiscrezioni. A quanto pare proprio John Elkann in prima persona sarebbe intervenuto per risolvere la situazione, ufficializzando così il licenziamento in tronco.

Juve, sta succedendo di tutto

Come abbiamo detto la rabbia dei tifosi dopo la magra figura di domenica sera è enorme. Oltre alle contestazioni dal vivo però come al solito non sono mancate quelle sui social.

In tanti tweet ad esempio si parla di questa Juve come non più compatibile con i valori della storia. In particolare l’account ‘Juventus Fan’, ha accusato Thiago Motta dopo l’intervista post partita, scrivendo in un post: ”Non è assolutamente più compatibile col mondo Juventus”.

Un allenatore che dice: “almeno adesso con questa sconfitta non parlerete più di #Scudetto”, non è assolutamente più compatibile col mondo #Juventus! DA CACCIARE VIA SUBITO!!! 🤬 #ThiagoMotta #JuventusAtalanta pic.twitter.com/W0kwO7RliE — Juventus Fans (@juventusfans) March 9, 2025

Chiesto l’intervento di Elkann

Come quello riportato nel nostro articolo, tanti altri post di questo tipo da parte di tifosi juventini si sono presentati nelle ultime ore.

È caldo dunque l’appello dei tifosi che invitano la proprietà Juve ad intervenire e mandare via Giuntoli, i suoi collaboratori e Thiago Motta. Chissà se nelle prossime ore John Elkann accontenterà la piazza, generando una nuova rivoluzione in casa bianconera.