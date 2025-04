NO ALLA NAZIONALE ITALIANA: “Giocherò per il Brasile” | Spalletti lo ha perso per sempre

Brutte notizie per la nazionale azzurra e per il ct Luciano Spalletti: il calciatore, seguito da tempo, ha deciso di giocare per il Brasile.

Nel calcio di oggi sempre più calciatori si trovano a poter scegliere tra due, o anche più nazionalità, grazie alle proprie origini familiari o a lunghi periodi trascorsi in un altro Paese. Questo fenomeno è diventato sempre più comune, soprattutto in un mondo globalizzato dove migrazioni e multiculturalità sono parte integrante della società.

La FIFA consente ai giocatori di scegliere la nazionale da rappresentare, purché non abbiano già disputato partite ufficiali con una selezione maggiore. Una volta effettuata una scelta definitiva in gare ufficiali, non è più possibile cambiare, salvo alcune eccezioni regolamentate.

Molti talenti cresciuti nei vivai europei, ad esempio, hanno genitori africani o sudamericani, e devono decidere tra la nazionale dove sono nati e quella delle proprie radici. Alcuni scelgono in base alle opportunità di giocare titolari, altri per un legame emotivo o culturale, altri ancora invece in base alla competitività della nazionale.

Un’Italia con sempre più oriundi

Nel corso della storia della nazionale italiana sempre più oriundi hanno deciso di rappresentare i colori azzurri. Dai lontani Sivori e Altafini, fino ai vari Retegui ed Emerson Palmieri dei giorni nostri. Senza contare elementi di spicco assoluto, come ad esempio Mauro German Camoranesi, campione del Mondo del 2006, o ancora Jorginho, vincitore dell’Europeo di soli 4 anni fa.

Vista la grande utilità che questi anno dato alla nostra selezione dunque, la Federazione azzurra sta sempre attenta a situazioni di doppia nazionalità, cercando di convincere i giocatori a vestire appunto la nostra casacca. Per uno di questi, che ad oggi è tra i migliori calciatori in circolazione, però non c’è stato niente da fare. Stiamo parlando di Gabriel Martinelli.

Il giocatore ha scelto il Brasile

”Non ho ancora preso una decisione definitiva, ma rappresentare il Brasile è un sogno che ho fin da quando ho iniziato a giocare a calcio da bambino. Sarebbe un privilegio poterlo rappresentare”.

Così parlava qualche anno fa Martinelli ai microfoni di Globo Esporte. Un desiderio che si è realizzato per lui, visto che poco dopo è arrivata la chiamata verdeoro, a dispetto dell’Italia, rappresentabile grazie agli antenati del padre, e che è rimasta con un pugno di mosche in mano.