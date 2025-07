Niente serie A, ne Milan: la stella croata DICE ADDIO AL CALCIO | Piange un’intera nazione

Un addio al calcio che lascia pensare.

Negli ultimi anni, la Croazia si è affermata come una delle nazioni più prolifiche nella formazione di talenti calcistici. Nonostante una popolazione relativamente piccola, il Paese balcanico continua a produrre giocatori di altissimo livello, capaci di imporsi nei maggiori campionati europei. La Serie A, in particolare, è stata una delle principali destinazioni per questi talenti, che hanno trovato in Italia un terreno fertile per esprimere al meglio le proprie qualità.

Da Marcelo Brozović a Ivan Perišić, passando per Mario Mandžukić e Marko Pjaca, la Serie A ha spesso accolto i migliori rappresentanti del calcio croato. Questi giocatori hanno portato con sé un mix di tecnica, disciplina tattica e spirito combattivo, contribuendo a elevare il livello delle squadre in cui hanno militato. Il loro impatto è stato tangibile non solo nelle statistiche, ma anche nella leadership dentro e fuori dal campo.

Negli ultimi anni, nuovi nomi hanno preso il testimone: da Josip Brekalo al giovane Luka Sučić, passando per il difensore Josip Juranović e il centrocampista Nikola Vlašić, protagonista con il Torino. Anche giocatori meno noti al grande pubblico, come Pasalić all’Atalanta o Lovato con esperienze italiane, hanno dimostrato quanto profondo sia il bacino tecnico della Croazia.

La Nazionale vicecampione del mondo nel 2018 e terza a Qatar 2022 continua a essere un vivaio di eccellenza. E l’Italia, con il suo campionato sempre attento a talento e concretezza, resta una meta privilegiata per i futuri campioni a scacchi biancorossi.

Il ritiro di un gigante croato

Ivan Rakitic, uno dei centrocampisti più eleganti e amati della sua generazione, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio a 37 anni. Dopo aver smentito la notizia nei giorni precedenti, è stato lui stesso a confermare la decisione con un video emozionante pubblicato sui social, in cui ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera. L’ultimo capitolo lo ha scritto con l’Hajduk Spalato, club con cui ha chiuso il cerchio tornando in patria dopo una carriera ricca di successi.

Rakitic ha lasciato un’impronta profonda soprattutto in Spagna, tra Siviglia e Barcellona. Al Siviglia ha vinto due Europa League, nel 2014 e nel 2020, mentre con i blaugrana ha collezionato 13 trofei, tra cui una Champions League e quattro campionati spagnoli. Al Camp Nou ha condiviso lo spogliatoio con leggende come Messi, Xavi, Iniesta e Busquets, distinguendosi per intelligenza tattica, visione di gioco e capacità di adattamento.

Un rimpianto italiano

Nel 2020, Rakitic è stato molto vicino a vestire la maglia del Milan. I rossoneri avevano sondato il terreno per portarlo in Serie A, affascinati dall’idea di affidargli le chiavi del centrocampo. Tuttavia, l’operazione non si concretizzò e il croato decise di tornare al Siviglia, dove conquistò l’ultima Europa League della sua carriera.

A livello internazionale, il suo nome resterà per sempre legato alla storica cavalcata della Croazia al Mondiale 2018, culminata con la finale persa contro la Francia, e al terzo posto ottenuto in Qatar 2022. Con 106 presenze in nazionale, Rakitic ha formato un’asse indimenticabile con Modric, scrivendo pagine leggendarie per il calcio croato.