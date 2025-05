Niente Fabregas: il Leverkusen prende un italiano | Contratto di 3 anni

Dopo le ottime stagioni al Como per Fabregas si parla di futuro in Germania, ma potrebbe essere sorpassato da un tecnico italiano.

Cesc Fàbregas ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Barcellona, per poi trasferirsi all’Arsenal nel 2003. A Londra, si è affermato come uno dei centrocampisti più promettenti, diventando capitano dei Gunners. Successivamente, ha giocato per il Barcellona, il Chelsea e il Monaco, vincendo numerosi trofei.

Nel luglio 2023, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Fabregas ha intrapreso la carriera da allenatore, assumendo la guida della Primavera del Como. Pochi mesi dopo, a novembre, è stato promosso ad interim alla guida della prima squadra, in seguito all’esonero di Moreno Longo. Nonostante fosse privo del patentino per allenare in Serie B, ha ricevuto una deroga dalla FIGC e ha contribuito al ritorno del Como in Serie A dopo 21 anni.

Fabregas è stato ufficialmente nominato allenatore del Como con un contratto quadriennale. La sua esperienza e la conoscenza del club hanno portato a un miglioramento del gioco della squadra, che ha ottenuto da neopromossa la salvezza con largo anticipo in Serie A.

Nonostante il contratto in essere fino al 2028, Fabregas ha recentemente accennato a un possibile addio al Como, esprimendo il desiderio di lasciare un segno duraturo. Alcuni club importanti, all’estero ma anche italiani, lo stanno valutando per la prossima stagione.

Il Leverkusen saluta Xabi Alonso

Xabi Alonso ha guidato il Bayer Leverkusen a una storica stagione culminata con la vittoria della Bundesliga, di alcune coppe nazionali e la finale di Europa League. Il club ha concluso la stagione imbattuto in campionato, stabilendo un record europeo.

Alonso è in procinto di assumere la guida del Real Madrid a partire dal 1° luglio 2025, con un contratto triennale. Sostituirà Carlo Ancelotti, che ha deciso di lasciare il club per intraprendere una nuova avventura come allenatore della nazionale brasiliana. Alonso è atteso al suo debutto internazionale al Mondiale per club negli Stati Uniti.

Il Bayer pensa anche a Sarri?

Il Bayer Leverkusen sta valutando diversi candidati per sostituire Xabi Alonso . Tra i principali nomi in lizza ci sono Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, e Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio. Il tecnico spagnolo, come accennato, oltre che in Germania piace anche ad alcuni club italiani.

L’esperto Maurizio Sarri, fermo da un anno dopo l’esperienza nella Capitale sponda biancoceleste, è considerato un candidato valido. Al momento non ci sono conferme o smentite, sicuramente tutti si sbloccherà al termine della stagione calcistica, quindi in un paio di settimana ogni pedina sarà messa al suo posto.