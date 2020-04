Premessa doverosa. In questo momento ancora dannatamente tragico per l’Italia, parlare di calcio appare superfluo ed egoistico. L’impressione più forte che emerge è la totale prevalenza di anaffettività da parte dell’intero comparto istituzionale-calcistico. 500, 600, 700, 800 morti al giorno, ma sì, che sarà mai. E’ come se le persone decedute fossero diventate semplici numeri, meno importanti di un pallone, avvolto dalle banconote, che rotola.

Archiviata la parentesi prettamente “umana”, proviamo a tuffarci all’interno di questo mondo bionico, incredibilmente cieco davanti ad una delle più grandi catastrofi di sempre. La commissione medico-scientifica della FIGC ha stilato un certosino protocollo per attuare la ripresa dei campionati, contenente indicazioni relative ai tamponi e ai test sierologici da sottoporre frequentemente a calciatori, tesserati e altri addetti del comparto. Direttive sicuramente attuabili in Serie A, forse anche in Serie B. Ma assolutamente impraticabili per la Serie C e la Serie D, dove le condizioni economiche “umili” impongono un business meno vorace rispetto ai primi due campionati. Figuriamoci se tutte le società delle serie minori, già falcidiate dalla grave crisi economica derivante dall’emergenza Coronavirus, fossero in grado di sostenere dei protocolli medici così articolati e costosi. Ricordiamoci sempre che dietro le quinte ci sono imprenditori, messi alle corde dalle misure del lockdown, non dei multimiliardari.

Inevitabilmente, l’inattuabilità delle direttive si tradurrebbe, di conseguenza, nell’impossibilità di riprendere i campionati di Serie C e Serie D. E qui arriva il bello. Le autorità calcistiche stanno valutando anche questa situazione, ne sono consapevoli, malgrado l’argomento non sia adeguatamente trattato (conta solo la Serie A?). Trapelano ipotesi e scenari, sensati, ma anche meno, per terminare la stagione nelle due leghe minori con dei “feriti” piuttosto che dei “morti”. In Serie C, si punta “follemente” al sorteggio per stabilire la quarta squadra promossa in Serie B. C’è chi parla di retrocessioni bloccate, proprio come i ripescaggi dalla Serie D. Altri preferiscono mostrare un atteggiamento perbenista, affermando che non si dovrebbero aumentare il numero delle squadre professionistiche in un momento in cui, invece, andrebbero ridotte. Quest’ultima ipotesi stride e “minaccia”, inevitabilmente, il Palermo.

Alla fiera dei dubbi, partecipano anche protagonisti interni al girone I di Serie D, rivendicando l’assenza di risultati “matematici” per determinare un vincitore del campionato. Ragionamento lecito. C’è anche chi vorrebbe essere promosso da secondo, ma un cambiamento di format, in un momento come questo, non sarebbe sicuramente la scelta più idonea. C’è chi propone dei play-off per determinare la squadra promossa in Serie C. Perché mai? Dietro le quinte, aleggia l’improbabile (per ora) spettro che vedrebbe la conclusione del campionato bloccando tutte le promozioni nella terza serie. Ed è da qui che parte la nostra lecita e pacifica protesta. Come si potrebbe negare ad una squadra come il Palermo di approdare in Serie C? Gli uomini di Pergolizzi, a parte la crisi dicembrina, hanno letteralmente dominato il campionato, collezionando 63 punti e cedendo solo di fronte a pochissimi e “privilegiati” rivali. Per quale strambo motivo bisognerebbe condannare ad un altro anno di Serie D una piazza come Palermo, capace di inanellare, nella quarta serie italiana, una media spettatori degna della top 10 di Serie A? Senza contare gli investimenti del club per raggiungere l’obiettivo promozione.

I tifosi del Palermo vantano un credito con la fortuna per quanto successo nelle ultime stagioni. Non credete che abbiano sofferto abbastanza? Dalla “tragedia” sportiva dello “Stirpe” di Frosinone del rovente giugno 2018, fino all’indimenticabile labirinto giudiziario ed economico, datato maggio-luglio 2019, che ha portato al fallimento del club. Un glaciale sarcasmo rivelerebbe “Non c’è due senza tre”. Ma, questa volta no, non può essere permesso l’ennesimo scempio. A prescindere da qualsiasi decisione, nessuno tolga la Serie C al Palermo.