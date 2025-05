Nerazzurri in trasferta rincorsi dai tifosi: panico in Serie A | Il bus è andato distrutto

Ennesima brutta pagina di cronaca che con lo sport non ha nulla a che fare: un gruppo di delinquenti ha distrutto il bus.

La stagione di Serie A è stata purtroppo segnata anche questa volta da una recrudescenza della violenza tra tifoserie, sfociata in numerosi incidenti con conseguenze talvolta anche gravi.

L’episodio più tragico si è verificato a Bergamo, dove un giovane tifoso dell’Atalanta di 26 anni, ha perso la vita a seguito di un accoltellamento durante una rissa notturna con sostenitori dell’Inter. Per questo omicidio è stato arrestato un ragazzo di 19 anni.

Nella capitale, la tensione che precede il derby tra Lazio e Roma si è manifestata con scontri che hanno coinvolto circa 150 tifosi. Questi tafferugli hanno provocato il ferimento di tre poliziotti e l’arresto di sei persone. Le forze dell’ordine hanno dovuto impiegare lacrimogeni e idranti per sedare la violenza scatenatasi nei pressi di Ponte Milvio.

A Lecce, prima della partita contro la Roma, si è registrato un tentativo da parte di tifosi romanisti di entrare nel settore armati, generando ulteriori momenti di tensione e scontri con la polizia. Questi eventi, purtroppo frequenti, sottolineano la persistente e grave problematica della violenza che affligge il calcio italiano.

Rivalità tra tifosi di Napoli e Inter

La rivalità tra i tifosi di Napoli e Inter è una delle più intense nel panorama calcistico italiano. Questa tensione ha radici storiche profonde, alimentate da scontri diretti e da una competizione accesa per il predominio in Serie A.

Gli episodi di violenza tra i sostenitori delle due squadre non sono rari. Un esempio emblematico è l’assalto degli ultrà dell’Inter ai pullman dei tifosi napoletani a Milano nel dicembre 2018. La rivalità tra le due tifoserie è spesso sfociata in violenza, suscitando preoccupazione tra le autorità.

Assalto al bus dei nerazzurri

Un gruppo di tifosi dell’Inter Club Prato Nerazzurra, di ritorno da una partita, è stato aggredito da sostenitori partenopei presso l’Autogrill di Cantagallo, sull’autostrada A1. I tifosi napoletani hanno lanciato pietre, bottiglie e spranghe contro il pullman, cercando anche di bloccare l’uscita dell’area di sosta. Nonostante l’assalto, l’autista è riuscito a fuggire, ma il gruppo è stato inseguito da veicoli che continuavano a lanciare oggetti.

Il presidente dell’Inter Club Prato, ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, sottolineando come episodi del genere possano scoraggiare la passione per il calcio. La polizia ha scortato il pullman fino all’arrivo, garantendo la sicurezza del gruppo.