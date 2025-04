NEI PROSSIMI GIORNI PARLERÒ CON KEAN: la prima mossa ufficiale per l’estate | 52 milioni per la clausola rescissoria

Calciomercato, Moise Kean a breve valuterà il proprio futuro: se restare alla Fiorentina o andare altrove. Affare da 52 milioni

Nonostante questa stagione sportiva debba ancora giungere al termine si può tranquillamente affermare che Moise Kean stia disputando un anno all’altezza della situazione.

Probabilmente la sua migliore stagione da quando è un calciatore professionista. Anche quando in Francia, con la casacca del PSG, segnava gol a raffica. Con la Fiorentina il nativo di Vercelli ha trovato la sua dimensione.

Lo dimostra il numero di gol messi a segno: 22 in tutte le competizioni. Davvero non male per il 25enne che arrivava da alcune stagioni in chiaroscuro con la Juventus. Cercava nuovi stimoli e con i gigliati è ritornato a divertirsi.

Di conseguenza le sue prestazioni non sono affatto passate inosservate. Nemmeno agli occhi delle big (sia italiane che estere) che sono pronte ad intavolare una trattativa con il club viola. Un affare da 52 milioni di euro, ovvero il valore della sua attuale clausola rescissoria.

Kean uomo mercato, affare da 52 milioni: “Nei prossimi giorni ci parlerò”

Nel corso di una sua intervista rilasciata al programma “La Domenica Sportiva” è intervenuto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Tanti gli argomenti affrontati dal numero uno dei gigliati. Tra le domande non si è fatta attendere quella riguardante il futuro di Moise Kean. Un futuro che, dopo una sola stagione, potrebbe essere lontano da Firenze. Una Fiorentina, quella di Palladino, che ambisce a qualcosa di più di un posto in Conference: magari quella Champions League che in città manca da diversi anni.

Insomma, migliorare l’ottavo posto della passata stagione e, soprattutto, pensare in grande: ovvero alla vittoria di un ipotetico scudetto. Su questo, però, ha precisato che bisogna lavorare molto. Poi la domanda sul futuro di Kean. La risposta del proprietario americano non si è fatta attendere ed è stata fin troppo chiara: “Se resterà alla Fiorentina? Speriamo che lui voglia restare perché qui si trova molto bene. Nei prossimi giorni ci parlerò“.

Calciomercato Fiorentina, tutti vogliono Kean: Commisso fa il punto della situazione

Commisso ha poi concluso l’intervista in questo modo: “È un ragazzo molto timido. Non parla molto e gli consiglierò di restare dove sta bene. Se le cose vanno bene è meglio restare. Vediamo se lo convinco”.

Non sarà di certo una impresa semplice quella del numero uno viola convincere l’ex Juventus a rimanere in quel di Firenze. Soprattutto perché le richieste di mercato, in estate, potrebbero essere tante ed asfissianti.