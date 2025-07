NAZIONALE SANZIONATA: parte la squalifica della FIFA | Addio alla qualificazione mondiale

La Nazionale di calcio è stata sanzionata: la FIFA ha deciso di squalificarla. Niente qualificazione mondiale.

Durante un match di qualificazione ai Mondiali del 2026, si sono verificati episodi gravi sugli spalti: cori razzisti, gesti discriminatori e comportamenti inaccettabili da parte di una fetta della tifoseria. La FIFA è intervenuta con una sanzione significativa, decisa dal suo Comitato Disciplinare.

Il provvedimento arriva a seguito della partita disputata lo scorso 10 giugno, valida per il girone di qualificazione. Non si tratta solo di una questione sportiva, ma anche di immagine e rispetto delle regole internazionali. Le conseguenze? Una multa salata e la chiusura parziale dello stadio per il prossimo impegno casalingo.

Il settore colpito sarà quello dietro le porte, per un totale di oltre 8.000 posti. Il match in programma si terrà il 9 settembre contro una delle Nazionali più attese del girone. Un duro colpo, non solo economico, ma anche per il clima che si respirerà sugli spalti. A questo si aggiunge un bilancio economico preoccupante.

La federazione coinvolta ha già pagato sanzioni per oltre 700.000 euro dal 2021. Un dato che quasi eguaglia le multe ricevute nei quindici anni precedenti, dal 2006 al 2020. Solo tre partite recenti hanno comportato multe per oltre 250.000 euro. Cifre che fanno riflettere sull’impatto reale di certi comportamenti dentro e fuori dal campo.

L’appello

La stessa federazione, nel comunicato ufficiale, ha lanciato un appello forte al proprio pubblico. Un invito al rispetto, al tifo corretto e al fair play, con una frase chiave: “La tolleranza è pari a zero”. Le autorità calcistiche europee e mondiali stanno osservando con attenzione. Il rischio di sanzioni ancora più gravi è reale, e l’allarme è stato lanciato.

Il prossimo match casalingo sarà un test importante: si giocherà contro l’Inghilterra, a Belgrado. Una sfida delicata, che arriva in un clima già teso per quanto accaduto di recente. Il provvedimento della FIFA coinvolge direttamente la Nazionale serba, colpita al portafoglio e nell’immagine. Il comportamento dei tifosi sarà decisivo per evitare ulteriori sanzioni.

La recidiva

Tra le ipotesi più temute dalla Federazione serba, anche la possibilità di giocare a porte chiuse come riportato da tuttomercatoweb.com. L’allarme riguarda in particolare la sfida dell’11 ottobre contro l’Albania. Un altro episodio negativo potrebbe costare carissimo, con nuove misure restrittive in arrivo. E stavolta non ci sarebbero sconti o appelli: la recidiva pesa sempre di più.

Nel frattempo, la Nazionale dovrà fare i conti anche con un danno d’immagine difficilmente riparabile. Vedremo dunque se si verificheranno altri spiacevoli episodi e se la FIFA deciderà dunque di ricorrere a provvedimenti ancora più severi, magari non permettendo la qualificazione al prossimo Mondiale.