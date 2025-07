Nazionale? “NON POSSO ACCETTARE”: altro rifiuto gravissimo | Rimane fedele solo al club

Presto prenderà forma la nuova Nazionale targata Rino Ringhio Gattuso dopo l’addio a Luciano Spalletti.

L’Italia ha iniziato il percorso di qualificazione ai Mondiali 2026 con il piede sbagliato, incappando in una pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. Questa batosta ha avuto ripercussioni immediate, portando all’esonero del commissario tecnico Luciano Spalletti, una decisione comunicata dalla FIGC a poche ore dalla successiva sfida.

L’anomalia di questa situazione risiede nel fatto che Spalletti, pur essendo stato sollevato dall’incarico, ha guidato gli Azzurri nell’ultima partita contro la Moldavia. In quell’occasione, l’Italia è riuscita a imporsi, una vittoria che però non ha cambiato il destino del CT.

In conferenza stampa, un visibilmente commosso Spalletti ha annunciato la decisione dei vertici federali, manifestando la sua delusione. Ha dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di “mollare” il proprio incarico e di voler continuare a svolgere il suo lavoro.

Le sue parole hanno espresso un senso di frustrazione per una scelta che non condivideva, lasciando intendere un possibile disaccordo con la Federazione. L’esonero di Spalletti, nonostante la sua volontà di proseguire, ha aperto una nuova fase per la Nazionale in vista del prestigioso appuntamento mondiale.

La scelta e la grinta di Gattuso

Dopo la difficile partenza nelle qualificazioni mondiali e l’esonero di Luciano Spalletti, la FIGC ha deciso di affidare la panchina della Nazionale a Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista è stato presentato ufficialmente, e ha subito espresso grande entusiasmo e determinazione per il nuovo incarico. “Questo è un sogno che si avvera“ ha dichiarato in conferenza stampa, sottolineando la grande responsabilità. “Spero di essere all’altezza del ruolo. Il compito non è facile, ma nella vita nulla è facile. C’è poco da dire, bisogna lavorare”.

Gattuso ha poi evidenziato l’importanza di ricreare un forte senso di unità e appartenenza all’interno del gruppo azzurro. “Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo e non pensare in modo negativo. Il mio obiettivo è che chi viene a Coverciano, venga con grande entusiasmo”.

Ranieri spiega il “no” all’Italia

Come riportato da “Sky Sport”, Claudio Ranieri ha spiegato i motivi del suo rifiuto all’offerta per guidare la Nazionale. “Credo che dire no alla Nazionale sia costato a tutti, ma non potevo fare due lavori. Ho un contratto con la Roma e non ho potuto accettare quello che voleva la Federazione. La Nazionale ha bisogno di una persona libera di poter scegliere”.

Ranieri ha aggiunto che la contemporaneità dei due ruoli avrebbe creato troppi problemi, citando come esempio la situazione in cui un giocatore avesse disputato novanta minuti con la Nazionale e poi avesse dovuto affrontare la Roma. Ha infine espresso il suo pieno sostegno a Gennaro Gattuso: “Gattuso è uno che la Nazionale l’ha conosciuta, l’ha lottata, l’ha sofferta. Per cui gli auguro ogni bene”.