“Napoli campione coi giocatori della Roma”: bordata dal campione d’Italia in diretta TV

Una frecciata inaspettata, che fa discutere.

Gli ultimi tre anni del Napoli hanno raccontato una parabola emotiva irripetibile: dal ritrovamento della gloria nel 2023, con la conquista del terzo scudetto, alla successiva caduta, rapida e inspiegabile, che ha generato una nuova ondata di disillusione. Il 2024 ha rappresentato un momento di transizione, mentre il 2025 ha riacceso una speranza profonda, rievocando atmosfere antiche, simili a quelle vissute durante l’ultima impresa di Maradona.

Questo campionato è stato paragonato a quello del 1990, ma per molti ha avuto un valore ancora più intenso. Napoli ha finalmente realizzato il sogno inseguito per decenni: vincere punto a punto, infliggendo all’avversario la tensione e il timore della sconfitta. Non per vendetta, ma per liberarsi dal peso di un passato spesso amaro. È stato un riscatto collettivo, vissuto nei luoghi simbolo della città, dal lungomare a Scampia, in un abbraccio corale e commosso.

La celebrazione non è stata solo un momento di gioia, ma un atto di resistenza identitaria. Un Napoli ricostruito tra vecchio e nuovo ha incarnato la forza di un popolo che si aggrappa alla felicità come forma di rivalsa contro le convenzioni, i luoghi comuni, i limiti imposti.

La vittoria è arrivata nel modo più rocambolesco: un punto decisivo conquistato nel finale, simbolo di una città che non si arrende mai. Perché a Napoli, la felicità è una conquista fatta di coraggio, memoria e passione.

Elogi e frecciate

Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, ha approfittato della diretta su Rai Due per commentare con entusiasmo il successo del Napoli targato Antonio Conte. Nel farlo, non ha risparmiato una frecciatina alla Roma, sottolineando come la società partenopea abbia saputo valorizzare al meglio calciatori provenienti proprio dal club giallorosso. “Il Napoli costruisce bene e gli allenatori e le società contano”, ha detto, citando nomi come Juan Jesus, Mario Rui, Spinazzola e Lukaku, tutti con un passato romanista e ora protagonisti in azzurro.

Il messaggio è chiaro: mentre la Roma non è riuscita a sfruttare appieno le qualità di questi giocatori, il Napoli li ha integrati in un sistema vincente, capace di riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio. Le parole di Giordano non sono solo una provocazione, ma anche un elogio alla capacità gestionale del Napoli, che ha saputo costruire una squadra competitiva senza investimenti folli, ma con intuizioni intelligenti.

Il ricordo di un campione azzurro

Giordano parla da conoscitore della materia: con la maglia del Napoli ha vinto uno scudetto storico, quello del 1986/87 accanto a Diego Armando Maradona, oltre alla Coppa Italia dello stesso anno.

In totale, ha collezionato 109 presenze e 37 gol con la maglia azzurra. Le sue parole, oggi, pesano come quelle di chi ha vissuto il sapore della vittoria e riconosce in questa nuova impresa del Napoli un’eco di quel glorioso passato.