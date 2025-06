MOURINHO, colpo basso ai rivali di sempre: ha soffiato alla Juve l’attaccante da sotto il naso

Non si è mai interrotta la querelle tra il tecnico portoghese e i bianconeri, lo Special One può spuntarla anche sul mercato.

Gli incroci tra José Mourinho e la Juventus sono stati spesso caratterizzati da accese rivalità e dichiarazioni provocatorie, soprattutto durante il suo periodo all’Inter. Questa visione ha contribuito a creare un clima di tensione ogni volta che le sue squadre incontravano i bianconeri.

Celebre è il gesto del “Triplete” mostrato ai tifosi della Juventus dopo una vittoria del suo Manchester United all’Allianz Stadium nel 2018. Mourinho spiegò di averlo fatto in risposta agli insulti ricevuti, ricordando ai tifosi juventini i successi ottenuti con l’Inter, tra cui la Champions League.

Le accuse e le interviste di Mourinho hanno spesso giocato un ruolo chiave in questa rivalità. Le sue conferenze stampa, ricche di frecciate e commenti pungenti, hanno alimentato il dibattito e intensificato la percezione di un “nemico” da parte dei tifosi juventini. cori.

Anche con la Roma, Mourinho ha continuato a mantenere un rapporto teso con la Juventus e i suoi tifosi. Le partite sono state spesso combattute e cariche di significati, con il portoghese sempre al centro dell’attenzione per il suo atteggiamento focoso e le sue reazioni. Gli incroci tra Mourinho e la Juventus rimangono un capitolo significativo nella storia del calcio italiano.

Juve e Comolli attivi sul mercato

La Juventus è attualmente concentrata sul Mondiale per Club, un impegno prestigioso che la vede protagonista. Tuttavia, dietro le quinte, il nuovo direttore Comolli sta già lavorando intensamente sul fronte mercato per rimodellare la rosa in vista della prossima stagione.

La priorità per l’ex Tolosa è snellire la squadra, a cominciare dalla cessione di Dusan Vlahovic. Si cercheranno acquirenti anche per altri esuberi come Filip Kostić e Douglas Luiz, liberando spazio sia in termini di ingaggi che di organico. Solo dopo queste operazioni in uscita, la Juventus si concentrerà sugli acquisti, con l’obiettivo principale di trattenere Randal Kolo Muani, dimostrando l’intenzione di costruire una squadra più competitiva.

Mourinho può beffare Juve e Napoli

Il futuro di Jadon Sancho si fa sempre più incerto: Juventus e Napoli continuano a sondare il terreno, attirate dall’occasione economica rappresentata dall’ex Borussia Dortmund, valutato attorno ai 25 milioni di euro dallo United. Il club britannico preferisce una cessione definitiva, ma la cifra alta dell’ingaggio, circa 10 milioni a stagione, complica le trattative.

Inaspettatamente si inserisce anche il Fenerbahçe di José Mourinho, pronto a offrire un lauto stipendio da 10/12 milioni netti l’anno. Secondo fonti turche, i dettagli sono già in fase avanzata, e l’accordo potrebbe arrivare a breve, attirando l’attenzione sul possibile sorpasso della squadra turca rispetto alle italiane.