MOURINHO 3.0: torna in Serie A a luglio | Preparazione in montagna, mercato da top e subito in Champions League

Uno degli allenatori più iconici potrebbe presto far ritorno in Serie A.

José Mourinho sta vivendo una fase complicata della sua carriera alla guida del Fenerbahce. La recente sconfitta nel derby con il Besiktas ha di fatto estromesso i gialloblù dalla corsa al titolo, con il Galatasaray ormai distante otto punti a quattro giornate dalla fine. Una stagione negativa, segnata anche dall’eliminazione in Europa League e nella coppa nazionale, che sembra riproporre il fantasma della “stagione zero titoli” già vissuta in passato.

In una recente intervista, Mourinho ha rievocato con nostalgia il Triplete conquistato nel 2010 con l’Inter. Le sue parole, cariche di emozione, riflettono un legame profondo con quella squadra e quell’impresa epica, costruita su un rapporto unico con i giocatori. Una connessione che, finora, non è riuscito a replicare con il Fenerbahce, dove il feeling con l’ambiente sembra lontano anni luce.

Il suo approccio in Turchia è stato fortemente criticato, sia per i risultati che per il gioco espresso. Mourinho è finito nel mirino di ex calciatori come Elvir Baljic, che lo ha accusato apertamente di aver danneggiato il club con il proprio ego. Tensioni, proteste arbitrali e atteggiamenti polemici hanno caratterizzato una stagione da dimenticare per lo Special One.

I numeri parlano chiaro: nessuna vittoria contro le big del campionato e solo tre punti raccolti in sei scontri diretti. Mourinho, esasperato, ha puntato il dito contro il sistema calcio turco, lasciando trasparire una crescente disillusione. In questo scenario, il suo futuro è sempre più incerto, e il passato resta l’unico rifugio sicuro.

Suggestione o azzardo?

In caso di rottura tra Antonio Conte e il Napoli, Aurelio De Laurentiis potrebbe valutare un’ipotesi tanto affascinante quanto rischiosa: José Mourinho. Reduce da un’annata opaca al Fenerbahce, lo Special One potrebbe cercare riscatto proprio in Serie A, dove il suo nome continua a esercitare un forte richiamo mediatico. Napoli, piazza passionale e in cerca di una nuova identità, potrebbe rappresentare una sfida ideale per un tecnico abituato alle pressioni.

Conte ha firmato con entusiasmo, ma il carattere forte del tecnico salentino potrebbe presto entrare in collisione con la dirigenza. In tal caso, De Laurentiis potrebbe virare su un profilo che conosce bene il campionato e che, nonostante il momento difficile, conserva il carisma necessario per guidare un gruppo ambizioso come quello partenopeo.

Un ritorno di fuoco in Serie A

Mourinho ha già lasciato un segno profondo nel nostro calcio, prima con l’Inter del Triplete e poi con la Roma, portata a una finale di Europa League. Napoli potrebbe offrirgli una nuova occasione per riaffermarsi, puntando sulla sua capacità di cementare lo spogliatoio e riaccendere la passione dei tifosi. De Laurentiis, da sempre attratto dalle operazioni a effetto, potrebbe davvero tentare la scommessa.