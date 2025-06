“MOTORE ELETTRICO IN FORMULA 1”: è partita la rivoluzione definitiva | Stanno preparando la macchina per vincere il Mondiale

Potrebbe cambiare, e non poco, il mondo della Formula 1 nel giro di pochissimo tempo con auto che punterebbero su motori elettrici.

Il Mondiale di Formula 1 sta vivendo una stagione entusiasmante e ricca di colpi di scena. A sorprendere è soprattutto Oscar Piastri, il giovane talento della McLaren, che guida la classifica piloti con cinque vittorie all’attivo e una costanza impressionante. Dietro di lui, il compagno di squadra Lando Norris si conferma competitivo, mentre Max Verstappen, pur sempre incisivo, ha vinto solo due Gran Premi finora.

La classifica generale vede Piastri in testa, tallonato da Norris e da un Verstappen sempre agguerrito. George Russell e Charles Leclerc inseguono a distanza, ma con prestazioni ancora troppo altalenanti per poter impensierire davvero i leader. Hamilton, invece, dopo il passaggio in Ferrari, fatica a trovare la giusta sintonia con la vettura.

McLaren domina nettamente anche tra i costruttori, lasciando Ferrari e Mercedes a contendersi il secondo posto, mentre Red Bull sembra meno brillante rispetto agli anni scorsi.

Per quanto riguarda i due piloti Ferrari, Leclerc si sta difendendo bene con alcuni podi, mentre Hamilton non è ancora riuscito a esprimersi al meglio. Le aspettative erano alte, ma per ora il sette volte campione del mondo appare lontano dai vertici.

I motori in F1

Per la stagione in corso le monoposto continueranno ad essere equipaggiate con le sofisticate power unit ibride da 1.6 litri, una configurazione in uso dal 2014. Queste unità di potenza rappresentano un complesso sistema ingegneristico, combinando un motore a combustione interna V6 turbocompresso con avanzati sistemi di recupero dell’energia. Ogni power unit include componenti chiave come il motore termico, il turbocompressore e due generatori di energia.

Il 2025 segna l’ultimo anno di questa specifica generazione di motori. Sebbene non ci siano rivoluzioni tecniche significative per i propulsori, le scuderie e i motoristi continueranno a lavorare sull’ottimizzazione delle prestazioni e sull’efficienza. La vera rivoluzione è attesa per il 2026, quando entreranno in vigore nuove normative sui motori.

“Gareggiamo solo con motore elettrico”

Ford tiene lo sguardo puntato al futuro della Formula 1, chiarendo che il suo coinvolgimento nel Mondiale, in qualità di fornitore, dipenderà dall’evoluzione delle power unit previste dal regolamento 2026. Secondo le dichiarazioni di Rushbrook a “Motorsport.com”, Ford conferma la necessità che i motori futuri integrino una componente ibrida, altrimenti non resterà nel circus iridato.

L’azienda ritiene fondamentale una legge sportiva equilibrata: il rischio è che squadre e motoristi inizino da livelli molto diversi. Nel confronto aperto tra squadre, Ford considera essenziale tracciare una direzione condivisa per garantire gare avvincenti e lotte in pista, dove l’elettrificazione non sia solo un omaggio tecnologico ma anche uno stimolo per lo spettacolo.