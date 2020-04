Nella giornata di ieri, si è registrata una morte sospetta per Coronavirus. Un uomo di 30 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in corso Calatafimi a Palermo. Tuttavia, nel documento della Questura di Palermo relativo al nulla osta del seppellimento, è stata smentita l’ipotesi COVID-19. La causa è del decesso è l’arresto cardiocircolatorio, come si può notare in foto.