Morris Carrozzieri svela la carica di Inzaghi per il Palermo: «Sta a tremila, non vede l’ora di iniziare»

Filippo Inzaghi è appena arrivato a Palermo, ma c’è già chi assicura che il nuovo allenatore rosanero è pronto a dare tutto per la sua nuova avventura. A farlo è Morris Carrozzieri, ex difensore del Palermo, che in un post pubblicato su Facebook ha condiviso con entusiasmo uno scambio privato via WhatsApp con il tecnico piacentino, oggi alla guida della squadra siciliana.

«Poi succede che un tuo amico va ad allenare la squadra che porterò sempre nel mio cuore, il PALERMO, e allora già lo preparo mentalmente», ha scritto Carrozzieri, accompagnando il messaggio con alcune emoticon scherzose e una schermata del messaggio vocale ricevuto da Inzaghi.

Ma la parte più significativa è quella che riguarda l’umore del nuovo allenatore rosanero:

«VI POSSO GARANTIRE A TUTTI I TIFOSI ROSANERO CHE NON VEDE L’ORA DI INIZIARE, STA A 3000. UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO AMICO MIO», ha aggiunto Carrozzieri, confermando l’adrenalina e l’impazienza con cui l’ex tecnico di Pisa, Benevento e Reggina si prepara a questa nuova sfida.

Nel messaggio inoltrato su WhatsApp si nota anche il link a un post celebrativo dell’arrivo di Inzaghi a Palermo, accompagnato dalla scritta «CA SUGNU», lo slogan che ha già conquistato i tifosi.

Un attestato d’affetto sincero da parte di chi Palermo l’ha vissuta sul campo e oggi, da lontano, guarda con simpatia e fiducia a un nuovo ciclo che si apre sotto la guida di SuperPippo.