Monza, vicino l’arrivo di Hernani dal Parma
In queste ultime ore di mercato il Monza è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da mettere a disposizione di mister Nesta. Secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, i brianzoli sarebbero vicini a chiudere la trattativa con il Parma per portare in biancorosso il centrocampista brasiliano Hernani.
Il mediano, classe ’94, nel corso di questa sessione di calciomercato era stato anche accostato al Palermo, ma adesso sembra tutto pronto per il suo approdo in Lombardia e l’inizio della sua nuova avventura nel campionato di Serie B.