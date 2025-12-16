Monza, Keita: «Vogliamo riportare il club in Serie A»

Keita Baldé, attaccante del Monza, ha parlato con entusiasmo del suo impegno con il club brianzolo e delle sue ambizioni per la stagione in corso. Durante la presentazione del nuovo album Panini dedicato alla Serie B, Keita ha espresso il suo orgoglio nel far parte di un progetto che mira a riportare il Monza nella massima serie. «È sempre bello finire sull’album Panini, un sogno che tutti quanti abbiamo avuto da bambini quando compravamo le figurine sperando che uscisse il nostro giocatore preferito o della propria squadra», ha dichiarato il giocatore, visibilmente emozionato.

Keita ha poi proseguito, mettendo in chiaro gli obiettivi della squadra: «Si riparte come al solito, lavorando ogni giorno per preparare la prossima gara. Puntiamo in alto, l’obiettivo è chiaro per tutti i giocatori, per il club e tutto l’ambiente. Stiamo lavorando per farcela in un campionato complicato, dove ogni partita fa storia a sé. Ma siamo una squadra forte che sta facendo quello che deve fare».

L’attaccante ha anche ribadito il suo impegno verso il Monza: «Dobbiamo essere convinti di chi siamo, della maglietta che indossiamo. È un onore e un piacere giocare con il Monza e riportare questo club in Serie A è l’obiettivo per cui stiamo lottando tutti quanti».

Riguardo al suo futuro, Keita ha escluso un ritorno alla Serie A nell’ultimo mercato estivo: «In estate non ci sono stati tentativi dalla Serie A perché il mio obiettivo era restare al Monza e rinnovare con questo club». Ha inoltre espresso affetto per il Monza, dichiarando: «Mi sono trovato molto bene, e non mi piace vederli in questa posizione, perché merita molto di più, anche per i suoi tifosi».