Monza, in chiusura per Cheddira

Si muove sul mercato il Monza, alla ricerca di un attaccante che rinforzi la rosa a disposizione di mister Bianco in vista della secondo metà di stagione. Per farlo, i brianzoli sono vicinissimi alla chiusura di un colpo da novanta per la categoria.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è in chiusura la trattativa tra i biancorossi e il Sassuolo per il trasferimento di Walid Cheddira. L’attaccante ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione in neroverde, con una nuova avventura in Serie B che adesso sembra sempre più vicina.