Monza, Bianco crede nella promozione: «Lotta a quattro. Cerchiamo di fare più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Alla vigilia della trasferta sul campo della Carrarese Calcio 1908, il tecnico del Monza Paolo Bianco ha fatto il punto sul momento della squadra e sulla corsa promozione.

Sul tema dei punti necessari per salire di categoria, l’allenatore è stato prudente: «Difficile immaginare un numero. Ci sono 4 squadre che stanno lottando. L’anno scorso bastavano 68 punti, qualche anno fa era necessario superare i 70… Noi cerchiamo di fare più punti possibili».

Bianco ha poi sottolineato i progressi del gruppo: «Penso tutti stanno alzando il livello. Vedo miglioramenti in generale. Tutto dipende da loro: dietro c’è tanto lavoro. Chi più, chi meno sta facendo bene. Colpani fatica a trovare la continuità».

Guardando alla sfida contro la Carrarese, il tecnico biancorosso ha avvertito: «Ci attende una gara tosta, complicata ed imprevedibile. In casa loro è diversa: nei 30 punti conquistati, più della metà sono arrivati lì. Sono cadute tante squadre, ma noi stiamo bene. Dobbiamo avere l’autostima altissima, ma restare umili e non presuntuosi».

Infine, aggiornamenti sugli indisponibili: «Antov e Forson stanno recuperando: non ci saranno a Carrara. Gli altri sono tutti disponibili».

