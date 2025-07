Mondiale per Club, arriva la stoccata: “CAUSA ALLA FIFA” | Finiscono in tribunale

La nuova formula del Mondiale per Club è entrata nel vivo con gli scontri diretti ma non mancano le asprissime critiche.

Il nuovo Mondiale per Club, disputato negli Stati Uniti, ha rivoluzionato il format precedente. Ora vede la partecipazione di 32 squadre provenienti dalle sei confederazioni internazionali. La competizione è iniziata con una fase a gironi. Le prime due classificate hanno avuto accesso agli scontri diretti.

La partecipazione a questo torneo è estremamente remunerativa per i club. Il montepremi complessivo è di 1 miliardo di dollari, con una parte legata alla partecipazione e un’altra ai risultati sportivi. Solo per aver preso parte alla competizione, ogni club europeo ha incassato una cifra tra i 12 e i 35 milioni di dollari, variabile in base a criteri sportivi e commerciali.

Oltre al bonus di partecipazione, le squadre ricevono premi per ogni vittoria (2 milioni di dollari nella fase a gironi) e per il passaggio del turno: 7.5 milioni per gli ottavi, 13 per i quarti, 21 per le semifinali, 30 per la finalista e 30+10 per la squadra vincitrice.

La fase a gironi e gli ottavi sono stati completati. Siamo entrati nella fase calda della competizione. Adesso mancano solo 7 partite alla finale del 13 luglio, che si terrà al MetLife Stadium di New York per stabilire chi sarà la prima squadra che si aggiudicherà il primo format di questa nuova competizione.

Favorite alla vittoria

I quarti del Mondiale per Club sono pronti a definire le vere favorite alla vittoria finale, con sfide di altissimo livello che promettono spettacolo. Sul lato sinistro del tabellone si affronteranno il Fluminense, giustiziere dell’Inter, contro l’Al Hilal, che ha compiuto l’impresa di eliminare il Manchester City. L’altro scontro vedrà il Palmeiras contro il Chelsea.

Sul lato destro, invece, si consumeranno due super sfide europee. Il Paris Saint-Germain affronterà il Bayern Monaco, un duello tra potenze calcistiche. Il Real Madrid, dopo aver eliminato la Juventus, se la vedrà con il Borussia Dortmund, in una riedizione della finale di Champions League 2024.

“Causa alla FIFA”

L’Associazione Italiana Calciatori, rappresentata dal presidente Umberto Calcagno, ha annunciato una causa contro la FIFA per il nuovo Mondiale per Club. Insieme a FIFPro Europa e alla World League, l’AIC mira a imporre un confronto con gli organizzatori per tutelare la salute dei calciatori e la qualità del calcio. Calcagno ha denunciato calendari troppo fitti, con ritmi “back-to-back” che portano a infortuni e cali di intensità.

Calcagno ha evidenziato come i recuperi insufficienti stiano diventando insostenibili per i giocatori, citando il successo del Napoli, che ha beneficiato di una settimana tipo per conquistare lo scudetto. Ha chiesto inoltre una più equa redistribuzione delle risorse tra i club. L’obiettivo è chiaro: proteggere gli atleti e garantire l’equità sportiva, elementi fondamentali per il futuro del calcio.