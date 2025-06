Mondiale, il giocatore è impazzito: TI SFONDO, a muso duro contro un tifoso davanti a tutti

Sta facendo il giro del web l’episodio che ha visto coinvolto un calciatore protagonista del Mondiale per club ed un tifoso.

Nel primo turno del Mondiale per Club, Bayern Monaco, PSG e Juventus hanno ottenuto vittorie roboanti. Il Bayern ha travolto l’Auckland City per 10‑0, grazie alla tripletta di Musiala, mostrando una forma impressionante pur se contro una squadra di dilettanti neozelandesi.

. Il Paris Saint Germain, fresco vincitore della Champions League, non ha ancora staccato il piede dall’acceleratore e ha superato 4‑0 l’Atletico Madrid, confermandosi come una delle favorite del torneo.

Ottimo esordio anche per la Juventus che ha demolito l’Al Ain per 5‑0, mettendo in mostra una squadra compatta e aggressiva. Partita già messa in cassaforte dopo soli 45 minuti, chiusi con un poker, grazie ad un super Kolo Muani autore di una doppietta, a completare il tabellino anche doppio Conceiçao e Yildiz.

Nel gruppo C al secondo turno, Lionel Messi ha segnato con una stupenda magia, confermando il suo talento anche nell’arena mondiale. Gol che ha consentito alla sua Inter Miami di battere il Porto. Sorpresa nel secondo turno anche grazie al Botafogo che ha regolato il PSG di misura, rendendo i giochi nel gruppo apertissimi.

Esordio amaro per l’Inter

L’Inter arriva al Mondiale per Club con l’amaro in bocca dopo il 5-0 subito in finale di Champions League contro il PSG. Simone Inzaghi è volato in Arabia con l’Al Hilal, lasciando il posto a Cristian Chivu, che ha esordito dal girone E con una squadra ancora incompleta e acciaccata.

Al debutto ha pareggiato 1-1 con il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena: l’espertissimo Sergio Ramos ha sfoderato una prodezza di testa al 25′, mentre Lautaro Martinez ha ristabilito l’equilibrio poco prima dell’intervallo. Le occasioni non sono mancate, ma l’Inter ha mostrato poca concretezza in zona gol. Un pari amaro, che evidenzia quanto la squadra debba riassestarsi per la nuova stagione.

Virale la grinta di Acerbi “Ti sfondo di botte”

Durante il ritiro dell’Inter a Seattle, è diventato virale un video in cui Francesco Acerbi si confronta con un tifoso probabilmente del PSG. Il supporter ha preso in giro il difensore ricordando il dribbling subito da Barcola nella finale di Champions persa 5‑0.

Acerbi, visibilmente infastidito, sbotta: “Se esco da lì e tu mi fai ‘Acerbi‑Barcola’ no, perché sono matto. E ti sfondo di botte”. L’episodio, ripreso durante autografi e selfie post‑allenamento, è diventato virale sui social. Acerbi ha precisato “Io sono serio, ma preso per il cu*o no, non mi piace”.