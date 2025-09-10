Modena, Tesser: «È stata costruita una squadra vincente»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Buon inizio di stagione per il Modena, che in queste prime due partite di campionato è riuscito a portare a casa 4 punti, vincendo a Marassi contro la Sampdoria e pareggiando dentro casa nel match contro il neopromosso Avellino.

Dei gialloblù ha parlato il loro ex allenatore Attilo Tesser. «Il Modena ha costruito una squadra vincente» ha dichiarato il mister veneto, mostrando tutta la sua fiducia per il progetto dei canarini di questa stagione.

Ultimissime

Modena, Tesser: «È stata costruita una squadra vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Reggio, polemica sul Granillo: «Calciatori senza doccia, figuraccia internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Serie B, Monza e Venezia contro il pagamento del contributo di solidarietà

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Isreale-Italia, Shimon: «Gattuso dopo la partita ci ha elogiato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

Samuel Giovane si presenta: «Palermo, occasione importante per la mia crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025