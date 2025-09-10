Modena, Tesser: «È stata costruita una squadra vincente»

Buon inizio di stagione per il Modena, che in queste prime due partite di campionato è riuscito a portare a casa 4 punti, vincendo a Marassi contro la Sampdoria e pareggiando dentro casa nel match contro il neopromosso Avellino.

Dei gialloblù ha parlato il loro ex allenatore Attilo Tesser. «Il Modena ha costruito una squadra vincente» ha dichiarato il mister veneto, mostrando tutta la sua fiducia per il progetto dei canarini di questa stagione.