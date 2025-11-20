Modena, Pyyhtiä: «Non siamo una sorpresa, possiamo fare ottime cose»

In vista del match di domenica contro il Sudtirol, è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista del Modena Niklas Pyyhtiä, commentando l’inizio di stagione dei canarini e analizzando il prossimo match contro i tirolesi.

«Non è facile giocare contro il Sudtirol – ha dichiarato – giocano molto in verticale un po’ come facciamo anche noi. Noi però dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto fino ad adesso»

Dopo un ottimo inizio di stagione, sulla forza dei canarini Pyyhtiä non ha dubbi: «Quando sono arrivato ho visto subito che la squadra era forte. Se faremo bene non sarà una sorpresa: possiamo fare ottime cose. In casa ho sempre sentito il grande supporto dei tifosi, fanno venire la voglia di dare tutto in campo»

Infine, dopo l’esordio ed il gol con la nazionale finlandese, il centrocampista rivela: «Giocare per la tua nazionale è un sogno di tutti, segnare è stato molto bello, speriamo arrivi presto una rete anche qui a Modena»