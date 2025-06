Mister, vengo con te in Arabia: LASCIA L’INTER INSIEME A INZAGHI | Squadra distrutta in mille pezzettini

È in bilico il futuro del tecnico nerazzurro fortemente tentato di accettare l’offerta saudita. Con lui un titolare dell’Inter.

Simone Inzaghi, alla guida dell’Inter dal 2021, ha costruito un ciclo vincente che lo ha reso uno degli allenatori più titolati nella storia del club. In tre stagioni ha conquistato sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane consecutive. Con questi successi, Inzaghi si posiziona al terzo posto tra i tecnici più vincenti dell’Inter, dietro solo a Helenio Herrera e Roberto Mancini.

Il tecnico piacentino ha anche riportato l’Inter ai vertici europei, raggiungendo due finali di Champions League in tre anni. Tuttavia, entrambe le finali si sono concluse con sconfitte: nel 2023 contro il Manchester City e pochi giorni fa con un pesante 5-0 inflitto dal Paris Saint Germain.

Nonostante il contratto in essere fino al 2026, Inzaghi ha ricevuto offerte allettanti dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al Hilal, che avrebbe proposto un ingaggio di 25 milioni di sterline a stagione. Il tecnico sta riflettendo sul suo futuro.

La dirigenza nerazzurra, guidata dal presidente Beppe Marotta, ha espresso fiducia nel lavoro di Inzaghi, sottolineando che la sconfitta in finale non influenzerà la valutazione complessiva del suo operato. Tuttavia, sono previsti incontri tra le parti per discutere del futuro e delle strategie.

Le parole di Inzaghi

Dopo la pesante sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, Simone Inzaghi ha espresso il suo rammarico e ha evitato di commentare il suo futuro alla guida dell’Inter. In conferenza stampa, ha dichiarato: “Non è il momento di parlare del mio futuro”.

Il tecnico ha sottolineato la stanchezza accumulata dalla squadra durante una stagione intensa, con 59 partite disputate e numerosi infortuni. Ha riconosciuto la superiorità del PSG nella finale e ha espresso orgoglio per il percorso compiuto dall’Inter, pur lamentando la mancata conquista del titolo. Inzaghi ha anche confermato che si terrà un incontro con la società per discutere del proprio futuro.

Anche Calha all’Al-Hilal?

Hakan Calhanoglu è stato una figura chiave per l’Inter nelle ultime stagioni, diventando il secondo centrocampista della storia nerazzurra a raggiungere la doppia cifra in stagione dopo Perisic. Inoltre, ha fornito 8 assist in tutte le competizioni, dimostrando la sua importanza nel centrocampo dell’Inter. Dal suo arrivo nel 2021, ha totalizzato 27 gol e 23 assist.

Recentemente, l’Al Hilal ha offerto a Calhanoglu un contratto quadriennale da 18 milioni di euro netti a stagione, triplicando il suo attuale stipendio all’Inter. Se l’allenatore Simone Inzaghi dovesse accettare l’offerta dall’Arabia Saudita, Calhanoglu potrebbe considerare di seguirlo. In tal caso, l’Inter potrebbe incassare una plusvalenza significativa dalla sua cessione, considerando che il giocatore era stato tesserato a parametro zero.