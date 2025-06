MISTER SPALLETTI, QUESTA È LA NOSTRA OFFERTA | Neanche una settimana e torna subito ad allenare: vogliono fare il triplete

Potrebbe iniziare prestissimo una nuova avventura per il tecnico toscano esonerato solo pochi giorni fa dalla Nazionale.

Luciano Spalletti, un vero vate della panchina con una carriera lunga e ricca di successi, ha lasciato ovunque un’impronta indelebile con il suo credo tattico e il suo carisma. Dopo aver fatto la gavetta nelle giovanili dell’Empoli, ha allenato diverse squadre tra Serie A e B trovando i primi successi nella Capitale.

A Roma ha vissuto tappe fondamentali, mettendo in bacheca due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Successivamente, ha affrontato una parentesi importante in Russia dimostrando di saper fare la differenza anche fuori dai confini nazionali.

L’apice della sua carriera è arrivato però con il Napoli. Nella stagione 2022-2023, ha condotto gli azzurri a un memorabile scudetto, il terzo nella storia del club e atteso da ben 33 anni. Dopo lo storico trionfo tricolore con il Napoli, Spalletti ha annunciato l’addio al club, dicendo di volere prendere una pausa

Il suo anno sabbatico è durato però solo pochi mesi, infatti ad agosto 2023 è stato chiamato a guidare la Nazionale, accettando una nuova, prestigiosa sfida per portare gli Azzurri verso nuovi successi, subentrando all’era Mancini non conclusa nel migliore dei modi.

In Nazionale pochi alti e tanti bassi

Una sconfitta pesantissima ha interrotto bruscamente il percorso di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Gli Azzurri sono stati travolti per 3-0 dalla Norvegia in una partita cruciale per le qualificazioni ai Mondiali, un risultato che ha lasciato l’intero calcio italiano sotto shock.

La FIGC non ha perso tempo. A seguito di questo disastroso capitombolo, è arrivata la drastica decisione di esonerare il commissario tecnico. Luciano Spalletti ha così salutato la guida della Nazionale, un addio che ha chiuso in modo brusco la sua avventura dopo meno di due anni.

Proposta multimilionaria per l’ex CT

Dopo il divorzio dalla Nazionale, per Luciano Spalletti si è subito aperta una nuova, ricchissima pista: quella dell’Arabia Saudita. Sembra che l’Al-Nassr, club dove milita Cristiano Ronaldo, abbia messo sul piatto un’offerta faraonica per convincere il tecnico toscano a prendere le redini della squadra. Si parla di un ingaggio da 20/25 milioni a stagione.

Tuttavia, Spalletti, che in passato aveva già rifiutato offerte milionarie dall’Arabia per inseguire il sogno azzurro, potrebbe non cedere alla tentazione. Dopo l’esperienza intensa e logorante con la Nazionale, culminata con l’esonero, il tecnico di Certaldo potrebbe preferire un periodo di riposo o aspettare un progetto tecnico stimolante in Europa. La decisione finale spetta a lui, tra le lusinghe dei petrodollari e la voglia di un nuovo capitolo calcistico.