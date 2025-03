Mister sono infortunato, non posso venire in Nazionale: RINUNCIA ALLA CHIAMATA DI SPALLETTI | Vertice d’urgenza a Coverciano

Infortunio pesante nell’ultima giornata di campionato, una tegola per il ct Spalletti: non può andare in Nazionale

Si avvicina, sempre di più, il primo impegno ufficiale dell’Italia in questo 2025. L’avversario non è dei più semplici visto che si tratta della Germania. Contro i tedeschi si giocherà in due occasioni, andata e ritorno, per i quarti di finale di Nations League.

Nel pomeriggio di venerdì il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati. Anche se, nelle prossime ore, la lista potrebbe subire delle modifiche importanti. In particolar modo il depennamento di un calciatore chiave per la squadra.

Nel corso dell’ultima giornata di campionato, infatti, l’atleta ha dovuto alzare necessariamente la classica “bandiera bianca” visto che si è infortunato. Tanto è vero che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco grazie all’aiuto dello staff medico della sua squadra.

Una tegola non da poco per il mister toscano che, nelle prossime ore, potrebbe seriamente decidere di convocare un altro elemento azzurro per la doppia sfida ai tedeschi del 20 e 23 marzo.

Italia, pessime notizie per Spalletti: atleta out per infortunio

Altra serata da dimenticare per la Juventus che, dopo il poker incassato in casa contro l’Atalanta, riceve altre tre sberle in trasferta dalla Fiorentina. Un periodo sempre più complicato per Thiago Motta che, a questo punto, rischia seriamente di non essere riconfermato per la prossima stagione. Nel frattempo, però, per il mister italo-brasiliano piove sul bagnato visto che giungono altre pessime notizie. Non solo la pesante sconfitta, ma anche l’infortunio di uno dei suoi calciatori chiave.

Si tratta di Andrea Cambiaso che, dopo aver fatto l’ingresso nel secondo tempo, ha dovuto abbandonare il match anzitempo. La sua partita è durata meno di mezz’ora, 27 minuti per la precisione. Il laterale, in precedenza, aveva preso il posto di un fischiatissimo Nico Gonzalez (ex di turno) Al minuto 86′ è dovuto uscire per un problema fisico. Il classe 2000 ha provato a stringere i denti rimanendo in campo, ma senza successo.

Infortunio per il bianconero, Nazionale a rischio: che tegola per Spalletti

Per Cambiaso un serio problema alla caviglia sinistra oltre che a provocarne un altro per il ct Spalletti. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare importanti aggiornamenti dal “JMedical”. Ovvero se è il caso, o meno, che il calciatore possa raggiungere il ritiro di Appiano per l’imminente sfida degli Azzurri contro la Germania.

Nel caso in cui non dovesse farcela allora Spalletti sarà costretto, per cause di forza maggiore, a depennarlo dalla lista. Ed, allo stesso tempo, virare su altri calciatori con le sue stesse caratteristiche.