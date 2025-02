MISTER, SEI LA NOSTRA ULTIMA SPERANZA | Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore: sale sul primo aereo e prende la panchina

Walter Mazzarri, arriva l’ultima grande occasione: chiamata importante dal club, il mister è la loro ultima speranza

La sua ultima esperienza in panchina è stata assolutamente da dimenticare. La seconda avventura, sulla panchina del Napoli, è terminata con un triste e deludente esonero per Walter Mazzarri.

Le colpe, però, non sono del tutto da attribuire al mister toscano visto che prima (Rudi Garcia) e dopo (Francesco Calzona) di lui non hanno fatto particolarmente meglio i suoi colleghi. Quello, però, era un Napoli diverso e completamente l’opposto di quello attuale targato Conte.

Avventura, in terra partenopea, durata poco più di quattro mesi in cui non ha saputo risollevare un ambiente con il morale decisamente a terra. Il suo contratto con gli azzurri è scaduto lo scorso 30 giugno. La voglia di allenare, però, c’è ancora.

Proprio nelle ultime ore si sta intensificando, sempre di più, la trattativa che lo vede molto vicino ad un nuovo impiego. C’è un club, infatti, fortemente interessato al tecnico. L’accordo è ad un passo. Anche in questo caso quello che manca è solamente la firma.

Last chance per Mazzarri, nuova occasione per il tecnico: affare ad un passo

Secondo quanto annunciato dal sito “Calciomercato.it” pare che Walter Mazzarri sia pronto per la sua seconda esperienza all’estero. La prima volta era stata in Premier League alla guida del Watford (per una sola stagione), mentre la seconda potrebbe avvenire in Iran. La squadra fortemente interessata al classe ’61 è l’Esteghlal. A gennaio il suo nome era stato accostato alla panchina del Persopolis, ma per un motivo e per un altro l’affare non è mai andato in porto.

La trattativa tra il club iraniano e l’allenatore sta andando avanti da diversi giorni. Non è ancora del tutto chiusa visto che ci sono da limare alcuni dettagli non di poco conto. Secondo quanto annunciato da alcune fonti locali pare che le discussioni, tra le due parti, siano pronte ad arrivare ad una svolta.

Mazzarri pronto a ripartire, lo aspettano all’estero: manca solo la firma

La squadra è una delle più titolare in Iran:10 campionati, 7 Coppe nazionali e 2 AFC Champions League. In campionato, in questo momento, non se la sta affatto passando bene visto che si trova in nona posizione con 23 punti conquistati.

In passato l’Esteghlal, precisamente nel 2019, è stato guidato da un altro italiano: ovvero l’attuale opinionista di ‘Dazn’ e della Rai, Andrea Stramaccioni. Ora è pronta ad affidarsi proprio a Mazzarri, alla ricerca di un nuovo progetto vincente dopo anni deludenti in panchina.