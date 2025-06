MISTER, NON POSSO GIOCARE IL MONDIALE PER CLUB | Chivu perde il 1° calciatore: convocato d’urgenza in Nazionale

L’Inter si appresta a giocare il Mondiale per Club con una rosa non proprio al completo.

A pochi chilometri dalla celebre scritta di Hollywood, Cristian Chivu inizia ufficialmente la sua avventura alla guida dell’Inter. Lo scenario è quello del Mondiale per club, ma l’obiettivo va oltre il trofeo: è l’occasione per capire, conoscersi e cominciare a costruire. In attesa dell’arrivo di Marotta negli Stati Uniti per definire anche i premi legati al torneo, il tecnico romeno è chiamato a plasmare una squadra reduce da una lunga gestione tecnica e ancora segnata dalla finale di Champions persa.

Chivu parte dalla tattica, con pragmatismo: non stravolgerà subito il 3-5-2, modulo ormai radicato, ma nel tempo sperimenterà soluzioni alternative. Già in estate potrebbe inserire novità, come mezzali offensive e pressing più alto, oltre a esterni meno lineari e più centrali. Gli attaccanti, da Lautaro a Thuram, potrebbero muoversi in modo più dinamico, come già visto a Parma.

La seconda missione di Chivu è mentale. Il nuovo allenatore incontrerà uno a uno i giocatori per ricucire un gruppo scosso da recenti addii, sia in club che in Nazionale. Ritrovare equilibrio psicologico sarà cruciale per affrontare il torneo con lucidità.

Infine, l’aspetto fisico. L’obiettivo sarà evitare i cali di condizione che hanno caratterizzato l’era Inzaghi. In questa fase, la gestione dei carichi sarà mirata al Mondiale per club, ma con lo sguardo già puntato sulla stagione lunga e impegnativa che attende i nerazzurri.

Salta il Mondiale per Club: priorità alla nazionale

Tajon Buchanan non sarà a disposizione dell’Inter per il Mondiale per Club. L’assenza del laterale canadese è frutto di un accordo precedentemente definito tra il club nerazzurro e la Federazione Canadese: già da tempo, infatti, era stata concessa al giocatore la possibilità di partecipare alla Gold Cup. Per il Canada si tratta di un appuntamento internazionale di grande rilevanza, al quale Buchanan è stato autorizzato a prendere parte come gesto di rispetto per il suo impegno in nazionale.

La pianificazione congiunta tra le due parti ha reso inevitabile la sua esclusione dalla rosa per il torneo mondiale. Tornato dal prestito al Villarreal, il giocatore non potrà dunque dare il suo contributo all’Inter nella competizione, ma avrà modo di rappresentare il suo Paese in un contesto prestigioso per la sua carriera.

I convocati: tra conferme e giovani

Nel frattempo, l’Inter ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiale per Club. Presenti quattro portieri, tra cui Sommer e Martinez, e un’ampia scelta in difesa, con i titolari della scorsa stagione affiancati da giovani come Zalewski e Palacios.

A centrocampo si confermano Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, affiancati da nuovi innesti come Zielinski e Sucic. In attacco spazio ai soliti Lautaro e Thuram, con l’aggiunta di Esposito, Taremi e giovani prospetti come De Pieri e Luis Henrique. Una rosa profonda, pensata per affrontare al meglio l’impegno internazionale.