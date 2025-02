Mister, mi ha chiamato il PSG: devo accettare | Incontro privato con Ranieri: lascia la ROMA

Fulmine a ciel sereno in quel di Trigoria: dopo un rapido incontro con Ranieri il calciatore ha deciso di lasciare la Roma e accasarsi al PSG.

La Roma, dopo un avvio negativo, sta provando a raddrizzare la propria stagione. Mister Claudio Ranieri a tal proposito sta lavorando senza sosta, e i risultati si sono visti fino ad ora. Il tecnico di Testaccio però si è messo a disposizione della società anche per il futuro. Sarà proprio lui, insieme alla famiglia Friedkin, a decidere il nome del futuro allenatore giallorosso, per dar vita ad un nuovo progetto.

Allo stesso modo però Ranieri è anche molto attento al futuro della rosa. Spesso in conferenza lo abbiamo sentito parlare di diversi calciatori, indicati come un punto di forza non solo per il presente, ma anche per le prossime stagioni. E in questo senso nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose indiscrezioni, che hanno lasciato tutti senza parole.

Un importante profilo dell’organico romanista ha infatti deciso di lasciare la Capitale per accasarsi al PSG, che ha messo sul piatto una proposta davvero importante e lo ha convinto immediatamente. Il giocatore non ha saputo infatti dire di no, e lo ha comunicato al suo attuale allenatore dopo un incontro.

Addio Roma

Sono diversi i calciatori della rosa romanista in bilico in vista del prossimo anno. Tra chi è in scadenza di contratto, chi potrebbe garantire un importante introito economico, e chi ancora vorrebbe cambiare aria, ci saranno grandi manovre in uscita per l’estate.

Una di queste però è già stata definita. Il giovane portiere classe 2006 Renato Marin, dopo non aver trovato l’accordo con la Magica per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, ha deciso di accettare la corte del club parigino, che dunque mette a segno un colpo importante in previsione futura.

Ingaggio da paura per il calciatore

Marin, che sta giocando attualmente nella primavera giallorossa, firmerà in estate un contratto di cinque anni a ben 600mila euro a stagione.

Cifre importanti dunque, considerando che si tratta di un ragazzo che non è ancora nemmeno iniziato a sbocciare tra i professionisti. Ragione che lo ha sicuramente spinto a dire di sì alla chiamata del PSG. La Serie A dunque perde un altro talento del futuro.