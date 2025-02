MISTER, MI DISPIACE: ME NE VADO | Lascia l’Atalanta a mercato chiuso: tutta colpa di Gasperini

Calciomercato Atalanta, lascia la ‘Dea’ nonostante la chiusura di tutte le trattative: tutta colpa di mister Gasperini

Il calciomercato invernale è solamente un lontano ricordo per le squadre italiane. Tutte le trattative, sia acquisti che cessioni, sono rimandate in estate. Lo sa benissimo l’Atalanta che, comunque, è stata grande protagonista a gennaio.

Soprattutto con gli arrivi di Daniel Maldini e Stefan Posch che sono andati a rinforzare rispettivamente attacco e difesa. C’è anche chi ha abbandonato la nave perché non rientrante nel progetto tecnico del mister come Soppy, Godfrey e Zaniolo.

Le trattative con le altre square sono ufficialmente concluse da un bel pò di giorni, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Quello che potrebbe verificarsi nelle prossime ore ne è una prova.

Secondo quanto annunciato da più fonti e media sportivi pare che l’Atalanta è pronta a separarsi da un suo calciatore. Lo stesso che non avrebbe affatto stretto un buon legame con il tecnico Gian Piero Gasperini.

Atalanta, possibile addio del big: può trasferirsi all’estero

In Italia il calciomercato invernale si è ufficialmente chiuso lo scorso 3 febbraio. Anche se in altri paesi dell’estero è ancora attivo. Un argomento che non riguarda il Messico. Perché proprio il paese nordamericano? Perché è pronto a diventare la nazione ospitante di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, arrivato in estate a parametro zero all’Atalanta, non è riuscito ad ottenere lo spazio che pretendeva dal giorno del suo arrivo.

Per l’ex Juventus ed Inter, infatti, solamente 19 apparizioni (in tutte le competizioni) dove ha fornito 3 assist. Con la ‘Dea’ ha firmato fino al 30 giugno 2025, ma il suo accordo potrebbe anche non essere rispettato visto che la possibilità di una rescissione dell’accordo è tutt’altro che da scartare. Il club fortemente interessato all’acquisto del classe ’88 è il Club Leon. Lo storico club messicano, verso la metà del mese di giugno, parteciperà al prossimo e nuovo Mondiale per Club. Magari con un Cuadrado in più?

La trattativa

A dire il vero non si tratterebbe affatto della prima volta che il Club Leon mostri un certo interesse verso il laterale colombiano. In passato, inoltre, anche altre società come il Tigres ed il Cruz Azul hanno provato ad intavolare una trattativa, ma senza riscontrare successo. Secondo quanto annunciato dal giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, il Club Leon sta facendo sul serio per aggiudicarsi le sue prestazioni. Tanto da intavolare, prossimamente, una trattativa con i suoi assistiti per fare il punto della situazione.

Nel caso in cui non dovesse avvenire la rescissione del contratto, il club può presentare una offerta entro il 7 marzo, ovvero il giorno di chiusura delle trattative per i giocatori stranieri provenienti dall’estero. Il club, in questo momento, si trova al secondo posto in classifica, a pari punti con il Club America dopo sei giornate dall’inizio del campionato. Come riportato in precedenza parteciperà alla prossima edizione del Mondiale per Club visto che ha trionfato nella Concaf Champions League 2023. Inserito nel gruppo “D” se la vedrà con Flamengo, Chelsea ed ES Tunis.