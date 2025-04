Mister, me ne vado in Arabia: Antonio Conte ci resta malissimo | Se ne va da Napoli all’improvviso

Calciomercato Napoli, possibile addio illustre al termine di questa stagione; mister Conte rimane di sasso

Le dichiarazioni, alla vigilia della sfida di campionato disputato contro il Monza, non sono assolutamente passate inosservate. Ed, inevitabilmente, hanno fatto molto rumore.

Ovviamente stiamo parlando di Antonio Conte che, secondo quanto annunciato dal popolo del web, potrebbe seriamente terminare la sua stagione alla panchina del Napoli dopo un solo anno.

Parole che, appunto, sanno quasi di addio quelle del mister salentino. Ovviamente, conferme ufficiali in merito, non ce ne sono affatto. Quello che c’è, invece, è una richiesta importante dall’estero per uno dei suoi pezzi pregiati.

Il possibile addio del calciatore, in vista della prossima sessione estiva del calciomercato, potrebbe spezzare non solo le gambe al tecnico, ma anche all’ambiente azzurro che si era affezionato a lui.

Calciomercato Napoli, possibile addio in estate per il pupillo di mister Conte

In attesa di capire quale sarà il futuro di Antonio Conte, in casa Napoli si parla del futuro di un altro componente importante della rosa. Si tratta di Frank Anguissa che, grazie proprio all’ex Juventus, ha ritrovato sé stesso e, soprattutto, è ritornato ad essere quel centrocampista immarcabile che ha vinto uno straordinario scudetto quasi due anni fa. Secondo quanto annunciato dal “Corriere dello Sport” il nazionale camerunense, nonostante il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027, potrebbe lasciare la baracca al termine di questa stagione.

In questo momento preciso il calciatore, così come il resto della squadra, si sta concentrando solo ed esclusivamente verso questo finale di stagione. Nonostante manchi ancora un accordo per un rinnovo a lungo termine il suo profilo piace parecchio all’estero. In particolar modo in Arabia Saudita dove più di qualche club potrebbe tentarlo ed, allo stesso tempo, convincerlo a lasciare il Napoli. Prima, però, bisognerà bussare alla porta di De Laurentiis e presentare una offerta a dir poco irrinunciabile

Calciomercato Napoli, il big può lasciare gli azzurri a fine stagione

Il calciatore, a dire il vero, è considerato incedibile. Anche se le vie del calciomercato, oltre ad essere infinite, sono sempre pronte a regalare delle vere e proprie emozioni. Le cose, infatti, potrebbero cambiare se il club azzurro dovesse ricevere una offerta alla quale non si può assolutamente dire di no. Nel frattempo, proprio dall’Arabia Saudita, potrebbero iniziare ad arrivare offerte intriganti e convincenti.

Le stesse che, appunto, potrebbero condizionarlo a lasciare la Serie A e, soprattutto, il Napoli. Possibile che qualcosa possa muoversi nei prossimi mesi. Anche se, come riportato in precedenza, la priorità principale per il calciatore è inanellare una serie di vittorie fino al termine della stagione e sperare in qualche caduta della capolista Inter.