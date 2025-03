Mister, io me ne vado: ADDIO CLAMOROSO ALL’ATALANTA | Il calciomercato in uscita inizia malissimo

Calciomercato Atalanta, a fine stagione saluterà i nerazzurri: la sua avventura alla ‘Dea’ giungerà al termine

Il sogno scudetto per l’Atalanta non è ancora concluso. Anche perché, al termine del campionato, mancano ancora un bel pò di giornate ed il tutto è ancora aperto. A prescindere da come andranno le cose, però, qualcosa cambierà inevitabilmente nel mondo della “Dea”.

Tra i possibili partenti (a meno di clamorosi colpi di scena) spicca il nome di Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro, dopo nove stagioni vissute in quel di Bergamo, è pronto a salutare tutto l’ambiente.

Le sue ultime dichiarazioni, infatti, hanno fatto pensare ad un addio a stagione conclusa. Stesso discorso vale anche per uno dei pezzi pregiati della rosa come Ademola Lookman. Il nigeriano, dopo lo screzio avuto proprio con il suo mister, è pronto a svuotare l’armadietto.

La lista degli addii, però, potrebbe allungarsi sempre di più. Con un altro calciatore illustre che è pronto a lasciare il centro sportivo di Zingonia per affrontare delle nuove avventure. Magari all’estero oppure ancora in Italia dove ha importanti richieste.

Calciomercato Atalanta, addio illustre a fine stagione: saluta tutti e va via

Tra i calciatori che possono andare via ed, allo stesso tempo, hanno moltissime richieste, spicca il nome di Ederson. Il centrocampista brasiliano, nelle ultime stagioni, ha avuto un exploit non indifferente. Tanto da renderlo uno dei migliori nel suo ruolo. Il nazionale della ‘Selecao’ piace moltissimo in Premier League. In particolar modo al Manchester City che, già a gennaio, aveva chiesto informazioni proprio al club bergamasco come possibile sostituto dell’infortunato Rodri.

In svantaggio, invece, altri club importanti come Chelsea e Manchester United che, comunque, rimangono alla finestra. Da non sottovalutare, invece, il possibile interesse da parte di un club italiano. In particolar modo della Juventus che, già in passato, aveva mostrato un certo e concreto interesse nei suoi confronti. Anche se, una vera e propria trattativa, non c’è mai stata. A prescindere dalle richieste e dalle squadre, però, sembra che il soggiorno a Bergamo di Ederson sia davvero giunto al termine.

Calciomercato Atalanta, addio a fine stagione per il big: Premier o Serie A nel futuro

Una tra Regno Unito ed Italia dovrebbe spuntarla per accogliere il classe ’99. Portato in Italia dalla Salernitana, grazie ad una straordinaria intuizione dell’ex ds Walter Sabatini, si è dimostrato all’altezza della situazione con i granata.

Tanto è vero che, dopo soli sei mesi dal suo arrivo a Salerno, fece le valigie per trasferirsi in nerazzurro. Con il passare del tempo è diventato un pilastro nello scacchiere di gioco del team di Gasperini e, senza ombra di dubbio, uno dei migliori nel suo ruolo.