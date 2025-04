Mister Gasperini, io me ne vado: LASCIA L’ATALANTA A PARAMETRO ZERO | Il matrimonio è finito malissimo

Addio deciso al club, e avviso già dato a mister Gian Piero Gasperini: a giugno il calciatore lascerà Bergamo a parametro zero.

Dopo aver sognato per diverse settimane lo scudetto, l’Atalanta è tornata sulla terra. La squadra di Gian Piero Gasperini ha infatti detto addio ai sogni di gloria dopo il ko con l’Inter prima della sosta. Tuttavia i nerazzurri hanno ancora degli importanti obiettivi da raggiungere. Uno su tutti riguarda la qualificazione alla prossima Champions League, mai banale soprattutto se consideriamo che la Dea fino a qualche anno fa l’Europa la guardava solo in televisione.

Detto ciò la società nerazzurra è al lavoro anche per programmare il futuro. In primis ci sarà da risolvere la questione allenatore. Proprio Gasp, che ha reso grande la compagine bergamasca, potrebbe lasciare al termine della stagione, e di conseguenza è possibile che la famiglia Percassi vada ad incominciare un nuovo progetto.

E da questo chiaramente sorgerebbero grossi cambiamenti anche a livello di rosa, dove verrebbero accolti tanti nuovi nomi, mentre molti altri farebbero le valigie. Uno su tutti però sembra aver prenotato un biglietto da Bergamo di sola andata. Vediamo di chi si tratta.

Lascia uno dei fedelissimi di Gasp

Con il possibile addio del tecnico è molto probabile che anche molti dei suoi fedelissimi possano andarsene. Alcuni calciatori, resi grandi proprio dall’allenatore piemontese, potrebbero dunque seguire le orme del proprio mentore, andando così alla ricerca di nuovi stimoli.

Uno di questi è di sicuro Mario Pasalic. Da 7 anni alla Dea, il centrocampista croato è in scadenza di contratto, e ad oggi non è stato avviato alcun discorso per il rinnovo tra i suoi agenti e la società nerazzurro. Sintomo di addio, che come detto verrebbe agevolato anche dalla partenza di mister Gasp.

Quale futuro per il calciatore nerazzurro?

A parametro zero Pasalic potrebbe far gola a diverse squadre. Diversi rumors avevano parlato del fatto che il croato avrebbe firmato con la squadra che in teoria andrebbe ad allenare Gasperini in caso di addio all’Atalanta.

È chiaro però che non essendoci chiarezza da questo punto di vista, anche il futuro del giocatore è difficile ad oggi da decifrare. Staremo a vedere come andranno le cose, e con quale maglia giocherà il prossimo anno Pasalic.