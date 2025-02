Mister, dopo Gasperini vogliamo te: scacco matto Percassi | L’Atalanta ha (quasi) bloccato il nuovo allenatore

L’Atalanta pensa già al post-Gasperini, Percassi individua subito il suo sostituto: (quasi) bloccato il nuovo allenatore

La roboante vittoria ottenuta, in trasferta, contro l’Empoli non ha di certo cancellato la delusione in casa Atalanta della scorsa settimana. Ovvero l’eliminazione, dalla Champions League, per mano del Cercle Brugge che ha meritato ampiamente di passare agli ottavi di finale.

Quello che hanno fatto più male, però, sono state le parole rilasciate da mister Gasperini al termine dell’incontro perso in Europa. Soprattutto sul pessimo rapporto che ci sarebbe tra lui ed uno dei suoi calciatori, Ademola Lookman.

Basti pensare che il nazionale nigeriano, durante la sostituzione al ‘Castellani’, si è diretto verso la panchina senza nemmeno salutare il suo allenatore. Oltre a questo, però, quello che ha fatto male ai Percassi sono state le altre parole dell’allenatore in merito al suo futuro.

Un futuro decisamente lontano da Bergamo. Il contratto, in scadenza nel 2026, potrebbe non essere rinnovato né rispettato. Un addio, al termine di questa stagione, non è da escludere. Su questo la proprietà gioca d’anticipo ed individua il nome del nuovo (possibile) tecnico.

Atalanta, fatta per il post-Gasperini: Percassi non ha dubbi e sceglie lui

Gian Piero Gasperini, come riportato in precedenza, si allontana sempre di più dall’Atalanta e da Bergamo. La sua permanenza è tutt’altro che scontata. Soprattutto dopo le sue ultime dichiarazioni che, in un certo senso, hanno deluso non poco l’ambiente. In società, però, si stanno studiando già valide e possibili alternative. Il nome che piace particolarmente ai Percassi porta a quello di Francesco Farioli. Il tecnico italiano sta sorprendendo tutti con l’Ajax.

I ‘Lancieri’ sono primi in classifica a 5 punti di vantaggio sui rivali di sempre del PSV. Senza dimenticare, inoltre, il fatto che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale dell’Europa League, dove vengono considerati tra le favorite per la vittoria finale. Il nativo di Barga (provincia di Lucca), anche con il Nizza, Alanyaspor e Fatih Karagumruk, ha svolto un buon lavoro. Questo, però, potrebbe essere l’anno della sua consacrazione definitiva. L’Atalanta questo lo sa bene e lo osserva con estrema attenzione.

Atalanta, già individuato il post- Gasperini: scacco matto dei Percassi

Per Farioli si tratterebbe, senza ombra di dubbio, di un ritorno in Italia. Ma, soprattutto, del suo primo incarico ufficiale da mister per una squadra. In passato, infatti, ha ricoperto vari ruoli in altre squadre ma non come allenatore.

Prima con il Margine Coperta, Lucchese, Benevento e Sassuolo dove è stato preparatore dei portieri. Per quattro anni è stato viceallenatore della Fortis Juventus (Eccellenza Toscana). Per lui anche due anni nella Nazionale del Qatar U17 come collaboratore tecnico.