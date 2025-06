MISTER DE ROSSI, QUESTA È LA NOSTRA OFFERTA: ACCETTA? Torna in Serie A con un progetto triennale: prima la salvezza, poi l’Europa

Possibili novità a breve per il futuro dell’ex centrocampista nonché tecnico della Roma. Per lui opportunità in Serie A.

Diversi allenatori di Serie A sono stati riconfermati per la stagione 2025/2026. La Juventus ha puntato ancora su Igor Tudor, a Napoli, Antonio Conte è rimasto al timone, con l’obiettivo di ripetere l’ottimo ultimo campionato. Il Bologna ha proseguito con Italiano, mentre il Genoa ha mantenuto la fiducia in Vieira.

L’Udinese ha confermato Runjaic e il Como ha puntato sulla continuità con Fàbregas. Tra le neopromosse, la Cremonese ha scelto di proseguire con Stroppa e il Sassuolo ha deciso di affidarsi a Grosso per la nuova avventura nella massima serie.

Ci sono stati anche numerosi cambiamenti. L’Atalanta ha affidato la panchina a Juric, dopo l’era Gasperini, passato alla Roma. Il Cagliari ha promosso Pisacane, dopo l’ottima annata con la Primavera. La Lazio ha visto il ritorno di Sarri.

L’Inter ha deciso di puntare su una figura emergente come Chivu, ma che conosce bene l’ambiente. Il Torino riparte da Baroni e per il Milan, un clamoroso ritorno, quello di Max Allegri.

De Rossi scalpita

Dopo l’esperienza alla Spal, Daniele De Rossi ha avuto un’opportunità significativa sulla panchina della sua amata Roma. Subentrato a stagione in corso, è riuscito a rivitalizzare la squadra, portandola a una buona rimonta in campionato. In avvio dell’annata successiva però, la scorsa, la dirigenza ha deciso di sollevarlo dall’incarico dopo qualche risultato poco positivo.

Negli ultimi giorni il nome di Daniele De Rossi è stato spesso accostato alla panchina della Nazionale. Tuttavia, le ultime indiscrezioni indicano che non sarà lui il prossimo commissario tecnico. La FIGC ha optato per altre soluzioni, e De Rossi, che sicuramente non rimarrà fermo, dovrà valutare tra almeno un paio di richieste da club della massima serie.

DDR torna in Serie A

Daniele De Rossi potrebbe trovare una nuova panchina in Serie A ripartendo dal Parma. Il club ducale è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo il passaggio di Chivu all’Inter. Il Parma ha individuato in De Rossi il profilo ideale per guidare la squadra, la trattativa sembra ben avviata.

Tuttavia, la strada per De Rossi non è spianata. Per conquistare la panchina del Parma, dovrà battere la concorrenza di un ex compagno di Nazionale e amico ossia Alberto Gilardino. Anche il “Gila”, reduce dall’avventura al Genoa, è tra i candidati forti per il ruolo. Entrambi sono tra i profili individuati per la panchina della Fiorentina, anche se in pole resta per i viola Pioli.