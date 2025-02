Mister, abbiamo sbagliato tutto: vieni da noi | MAX ALLEGRI TORNA E FIRMA: presentazione il 1° luglio 2025

Il club si è pentito con Max Allegri: richiamato in panchina in vista della prossima stagione. C’è già la data della presentazione.

In una Juventus che non sta rispettando le aspettative di inizio stagione, c’è sempre qualche tifoso o addetto ai lavori che si scaglia quasi esclusivamente contro la gestione tecnica di Thiago Motta. Il mister italo-brasiliano è accusato di non aver dato una chiara identità di gioco alla squadra, oltre che ovviamente degli scarsi risultati ottenuti.

Di conseguenza non sono pochi coloro che continuano a fare dei continui paragoni con Max Allegri. Cacciato lo scorso anno dopo la finale di Coppa Italia, nel corso della quale è completamente impazzito aggredendo verbalmente prima l’arbitro e poi il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, addirittura c’è chi lo sta rimpiangendo.

La notizia però che a fare ciò non è solamente la piazza, ma anche la società. Ed è proprio per questo che qualcosa nelle scorse ore si è mosso in maniera clamorosa. L’allenatore livornese infatti è pronto a tornare, ed è stata già resa nota la data della presentazione: il prossimo 1 luglio sarà tutto ufficiale.

Ritorno in pompa magna per Allegri

Dopo il turbolento addio della passata stagione, che ha visto l’allenatore e la Vecchia Signora quasi dover risolvere la diatriba dal punto di vista legale, è chiaro che il rapporto tra le due parti si sia totalmente distrutto. Chiaramente pensare ad un suo ritorno a Torino, almeno con l’attuale quadro dirigenziale, sembra impossibile.

Diversa invece sarebbe la situazione per quanto riguarda una seconda esperienza al Milan, dove le cose stanno procedendo in maniera piuttosto caotica, e non sarebbe da escludere un nuovo cambio di guida tecnica al termine della stagione in corso.

Tutto già deciso

Visto quanto sta succedendo a Milanello, con i risultati che faticano ad arrivare e lo spogliatoio che appare distrutto, è possibile che Sergio Conceicao se ne vada, o che addirittura venga esonerato dalla società.

E a quel punto, nel cercare un nuovo allenatore, il club sette volte vincitore della Champions League, potrebbe virare questa volta sul serio su Massimiliano Allegri, già accostato in passato al Diavolo prima che venisse preso il portoghese. Voci, solo queste per il momento, che nei prossimi mesi potrebbero diventare qualcosa di più.