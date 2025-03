MISTER, ABBIAMO DECISO DI ESONERARTI | La panchina salta in 24 ore: è finita in tragedia

Niente da fare per il tecnico, la società opta solamente per l’esonero: ennesimo risultato negativo ottenuto

Il club si aspettava una importante risposta in campo che, purtroppo per loro, non è arrivata. Un altro risultato negativo che, di conseguenza, complica ancora di più la posizione in classifica della squadra.

In queste ultime ore i vertici alti della società ci hanno pensato seriamente: l’allenatore paga le conseguenze di un impatto a dir poco disastroso. Poche ore fa, infatti, è arrivato l’aggiornamento che non ha lasciato spazio a dubbi.

Il tecnico è stato esonerato. Se ne stava già parlando nonostante mancasse l’ufficialità, ma adesso tutti i dubbi sono stati sciolti. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete.

Allo stesso tempo è stato scelto anche il nuovo allenatore che guiderà la squadra in queste ultime giornate di campionato. A dire il vero, però, un nome piace moltissimo alla piazza.

Esonero ufficiale, il mister fa le valigie: c’è l’annuncio ufficiale

Non è un momento tranquillo quello che sta attraversando una vecchia conoscenza della Serie A. Stiamo parlando del Benevento che, attualmente, milita in Serie C e lotta per un presto ritorno in cadetteria. I sanniti si trovano in piena zona playoff, ma decisamente lontani dal primo posto in classifica occupato dal sorprendente Audace Cerignola. Nel pomeriggio di domenica 9 marzo i campani non sono andati oltre il pareggio, in trasferta, contro la Casertana.

Un punto che non soddisfa affatto il presidente Vigorito visto che si aspettava la vittoria. Soprattutto approfittando del fatto che i casertani lottano per non retrocedere in Serie D. Un problema non da poco per Michele Pazienza che ha ricevuto il suo secondo esonero della stagione. In un primo momento era stato l’Avellino che lo aveva mandato via dopo pochi mesi. Adesso tocca al Benevento, per nulla felice dell’1-1 rimediato a Caserta.

Esonero ufficiale, il club lo rimpiazza: ecco chi lo sostituisce

La notizia dell’esonero di Michele Pazienza è ufficiale. L’ex calciatore di Udinese e Napoli aveva preso l’incarico lo scorso 5 febbraio. Una avventura durata poco più di un mese. Al posto dell’ex manager degli irpini (esonerato dopo cinque giornate dall’inizio del campionato con i “Lupi”) è ufficiale un clamoroso ritorno.

A Benevento ritorna Gaetano Auteri. Un tecnico che conosce molto bene l’ambiente visto che ci ha lavorato a lungo. Proprio l’esperto allenatore aveva lasciato il posto a Pazienza dopo che aveva inanellato una serie di risultati negativi. Tecnico che è già al lavoro con la squadra per preparare, al meglio, il prossimo match di campionato, quello di mercoledì 12 marzo, in casa, contro il Crotone.