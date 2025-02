Mister, a Torino non ha senso restare: sale sul primo aereo privato e lascia la Juve | ADDIO IMPROVVISO

Juventus, che senso ha restare a Torino per il calciatore? Prende il primo aereo privato e va via, addio bianconeri

Il calciomercato invernale si è concluso pochi giorni fa. La Juventus, in questa sessione, è stata una delle squadre italiane più attive dal punto di vista delle entrate ma anche delle uscite.

L’obiettivo, adesso, è cercare di risalire in classifica e, soprattutto, andare quanto più avanti possibile in Champions League. Magari staccare il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea.

Il tutto, però, dipenderà da come andranno a finire i playoff contro il PSV (affrontato già nella prima giornata del nuovo format). Nonostante alcuni risultati utili, continuano ad arrivare le critiche nei confronti di Thiago Motta.

I risultati ottenuti dal mister italo-brasiliano non hanno convinto molto gli addetti ai lavori e l’ambiente bianconero. Al termine di questa stagione, a prescindere da come andranno a finire le cose, sarà valutata la sua posizione. Così come quella di un calciatore pronto a fare le valigie.

Juventus, calciatore vicino all’addio: così non ha senso

Secondo quanto annunciato dal giornalista Giovanni Albanese, dal proprio account social di “X”, sembra che Arkadiusz Milik abbia lasciato la città di Torino già da qualche giorno. Ufficialmente per proseguire le cure in Polonia dopo l’ultimo intervento a cui si è sottoposto alcuni mesi fa. Non si hanno ancora notizie in merito ad un suo recupero che continua ad essere una incognita.

Il nazionale polacco, inoltre, sembra non rientrare assolutamente nelle gerarchie del proprio allenatore che, nel reparto offensivo, intende puntare su Dusan Vlahovic e sull’ultimo arrivato, Randal Kolo Muani. A questo punto non è assolutamente da escludere una sua partenza. In Italia, come riportato in precedenza ed in altre occasioni, le trattative sono giunte al termine (se ne riparlerà in estate). In alcuni paesi, però, il mercato è ancora aperto.

Calciomercato Juventus, un suo addio non è da sottovalutare: le ultime

Tra i paesi in cui si stanno ancora svolgendo trattative, in entrambi i fronti, c’è la Turchia. Un Paese pronto ad accogliere proprio Arkadiusz Milik. Le richieste per il centravanti, nonostante l’infortunio, di certo non mancano.

La cosa certa è che la “Vecchia Signora” non ha alcuna intenzione di puntare su di lui ed è disposta a cederlo anche a titolo definitivo. Ovviamente se dovesse arrivare una proposta interessante. Magari dal Galatasaray oppure dal Fenerbahce.