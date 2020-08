Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato della nuova stagione ai microfoni di “Palermotoday.it”. Ecco le sue parole:

«Chi verrà a Palermo non lo farà certo per i soldi, ma perché convinto dal progetto. D’altronde, ricordo per primo a me stesso che chi tifa Palermo non lo fa certamente perché è la scelta più facile o quella più comoda».