Milan, UFFICIALE: Allegri si porta il capitano del Sassuolo | Finalmente in una big

Comincia a prendere forma il nuovo Milan del nuovo corso con Tare direttore e l’esperto Allegri sulla panchina.

La stagione appena trascorsa ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Milan. Sotto la guida di Paulo Fonseca prima e Sergio Conceição poi, la squadra non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati, mancando in particolare la qualificazione alle competizioni europee.

Le scelte della dirigenza e di Zlatan Ibrahimović, che ha avuto un ruolo importante nelle decisioni, sono state messe sotto esame. Le aspettative erano alte, ma la mancanza di continuità nei risultati ha portato a una stagione al di sotto delle attese.

Ora, il Milan è pronto a voltare pagina e a ripartire con un progetto rinnovato. La società ha deciso di affidare il ruolo di direttore sportivo a Igli Tare, figura di esperienza in Serie A, con l’obiettivo di ricostruire una squadra competitiva e vincente.

Sulla panchina rossonera siederà un volto noto e molto atteso: Massimiliano Allegri. Il suo ritorno a Milanello, dopo anni di successi altrove, rappresenta una scommessa importante per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La speranza è che la sua mentalità vincente e la sua conoscenza dell’ambiente possano invertire la rotta.

Mercato in fermento

Il calciomercato del Milan è in pieno fermento, con diverse operazioni in entrata e in uscita. È già ufficiale da tempo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per oltre 55 milioni di euro. Inoltre, l’addio di Theo Hernandez è ormai imminente: il terzino francese è a un passo dall’Al-Hilal per una cifra intorno ai 25 milioni.

Per quanto riguarda gli acquisti, il Milan ha già accolto Samuele Ricci dal Torino per circa 25 milioni. Un colpo di grande prestigio è quello che porterà Luka Modric a vestire la maglia rossonera: l’accordo è praticamente fatto e l’ufficialità dovrebbe arrivare al termine del Mondiale per Club. Per l’attacco, il nome caldo è quello di Dusan Vlahovic della Juventus, che piace molto al tecnico Allegri.

Con Allegri l’ex capitano del Sassuolo

Massimiliano Allegri, nel suo ritorno al Milan, porterà con sé uno staff di fiducia, e tra i nomi spicca quello di Francesco Magnanelli. Ex capitano storico del Sassuolo, Magnanelli ha già lavorato con Allegri in passato, prima da calciatore agli inizi della sua carriera proprio al Sassuolo, poi nello staff della Juventus.

Nella stagione appena conclusa, Magnanelli ha ricoperto il ruolo di allenatore della Primavera della Juventus, dimostrando le sue qualità anche in panchina. Al Milan, entrerà a far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri, con il ruolo di collaboratore. La sua esperienza, sia da giocatore di lunga data che nelle prime esperienze da allenatore, sarà preziosa per la squadra rossonera.