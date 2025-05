Milan: SCAMBIO con Kevin De Bruyne | Ok definitivo dal Manchester City

La società rossonera lavora a una trattativa che sarebbe clamorosa: scambio con Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne ha annunciato l’intenzione di lasciare il Manchester City al termine della stagione 2024-2025, concludendo un capitolo durato dieci anni e ricco di trionfi. Il centrocampista belga ha conquistato sei titoli di Premier League e una Champions League, diventando una delle figure più iconiche della gestione Guardiola. Nonostante qualche problema fisico recente, ha dimostrato di essere ancora decisivo, come confermato dalle sue prestazioni nella fase finale di stagione.

La notizia del suo addio ha scatenato numerose speculazioni sul futuro del giocatore, con diverse squadre europee interessate a garantirsi le sue prestazioni. De Bruyne ha espresso il desiderio di restare competitivo ad alti livelli, lasciando intendere una preferenza per il prosieguo della carriera in Europa piuttosto che in destinazioni esotiche o meno sfidanti.

Tra le opzioni sul tavolo ci sono anche offerte dalla Major League Soccer, con club come Inter Miami e San Diego FC pronti a garantirgli un ruolo di primo piano e un progetto centrato su di lui. Tuttavia, il belga sembra orientato a rimanere nel calcio europeo ancora per qualche anno, consapevole di poter essere ancora protagonista nelle grandi competizioni.

Nel frattempo, il Manchester City si sta già muovendo per il dopo-De Bruyne. Ci sono diversi nomi ‘caldi’, ma la scelta finale sarà come sempre di Pep Guardiola.

City, idea Reijnders per il dopo De Bruyne

Con l’addio ormai annunciato di De Bruyne al termine della stagione, il Manchester City si prepara a una delicata transizione a centrocampo. Tra i profili valutati da Pep Guardiola e dalla dirigenza, è emerso con forza il nome di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan. L’olandese ha impressionato per visione di gioco, equilibrio tattico e capacità di inserirsi, qualità che lo rendono un candidato ideale per raccogliere l’eredità tecnica del belga.

Reijnders rappresenterebbe un’opzione moderna e funzionale nel sistema di Guardiola, grazie alla sua duttilità e alla crescita costante mostrata in Serie A. Il Milan, tuttavia, non sembra intenzionato a privarsene facilmente, soprattutto considerando l’importanza che il giocatore ha assunto in rosa. Ma un’offerta significativa da parte del City potrebbe far vacillare la società rossonera, soprattutto in un’estate che si preannuncia ricca di movimenti.

Il Napoli osserva

Sul fronte opposto, De Bruyne si prepara a salutare il Manchester City dopo dieci stagioni ricche di successi. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista belga sarebbe sempre più vicino a un trasferimento in Serie A, con il Napoli pronto ad accoglierlo per aprire un nuovo ciclo ambizioso.

La possibile destinazione italiana segnerebbe un cambio radicale per De Bruyne, che però avrebbe ancora molto da offrire in termini di leadership ed esperienza. Il suo eventuale arrivo in Italia accrescerebbe notevolmente l’appeal del campionato e rappresenterebbe un colpo di mercato di assoluto rilievo nel panorama europeo.