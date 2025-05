Milan, piazza pulita sul mercato: cessioni già concluse, a Giugno l’ufficialità I Ecco chi sono: tifosi furibondi

Dopo una stagione tutt’altro che positiva il Milan si prepara ad una rivoluzione tecnica, sia per la panchina che in campo.

Il mercato del Milan quest’anno sembrava caratterizzato da una strategia oculata. Gli acquisti principali sono stati Morata (13 milioni), Pavlović (18 milioni), Emerson Royal (15 milioni), Fofana (20 milioni) e Abraham (prestito). In uscita, le cessioni a titolo definitivo hanno riguardato Maldini e Simic, entrambi per 3 milioni di euro ciascuno. Molti giocatori sono stati ceduti in prestito, tra cui Kalulu alla Juventus.

Nella sessione invernale la società ha dovuto mettere mano al portafoglio. Gli acquisti a titolo definitivo sono stati Gimenez dal Feyenoord per 35 milioni e Bondo dal Monza per 12 milioni. Sono stati acquisiti in prestito anche Joao Félix, Sottil e Walker. Le cessioni a titolo definitivo hanno riguardato Calabria (Bologna) e Romero (Cruz Azul), ma sono andati via a titolo temporaneo anche Okafor, Morata e Bennacer.

Complessivamente, il Milan ha registrato un saldo negativo di circa 40 milioni di euro nel mercato invernale, principalmente a causa dell’acquisto dell’attaccante messicano. Con l’ormai certa mancata qualificazione alla prossima Champions il Diavolo dovrà rivedere le proprie strategie, cedendo qualche pedina importante per fare cassa.

Direttore sportivo e allenatore

Il Milan è attivamente alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la stagione 2025/26. Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e Tottenham, sembrava ad un passo dall’assumere l’incarico, ma la squalifica fino a luglio avrebbe bloccato tutto. Si continua a parlare di Tare, ex Lazio, ma secondo rumors c’è stato qualche sondaggio anche per Sartori del Bologna e Percassi dell’Atalanta.

Per quanto riguarda la panchina, il futuro di Sergio Conceição sembra verso altri lidi, nonostante un contratto fino a giugno 2026. Il Milan sta valutando diverse opzioni per la sostituzione, tra cui Allegri, De Zerbi e Sarri. Non sono però da escludere outsider, come potrebbe essere Fabregas se dovesse lasciare il Como.

Possibili addii eccellenti

La mancata qualificazione del Milan alla Champions League potrebbe avere pesanti ripercussioni sul mercato estivo. Per fare cassa e poter investire in nuovi giocatori, il club rossonero potrebbe essere costretto a cedere alcuni pezzi pregiati della rosa. Questa necessità di liquidità potrebbe portare a sacrifici importanti, soprattutto nel reparto difensivo.

Tra i giocatori con più mercato ci sono Malick Thiaw, seguito da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, e Fikayo Tomori, che interessa a diversi club di Premier League, tra cui il West Ham, ma piace anche in Italia. La cessione di questi difensori permetterebbe al Milan di incassare un tesoretto di almeno 60/70 milioni di euro che sarebbero pronti per essere reinvestiti sul mercato.