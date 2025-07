Milan? Non esiste: l’attaccante bianconero firma… CON CONTE | Visite mediche prenotate

Colpaccio per il tecnico salentino fresco di Scudetto che sbaraglia una folta concorrenza e avrà a disposizione il bomber.

Il Napoli si sta muovendo con un budget importante sul mercato, inaugurando la sessione estiva con un colpo sensazionale: l’arrivo di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, colpo a zero della società annunciato ufficialmente un mese fa, ha scelto Napoli per continuare la sua carriera, accettando un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione per due anni, più bonus.

Oltre a De Bruyne, la dirigenza partenopea ha già ufficializzato l’acquisto del difensore Luca Marianucci dall’Empoli per 9 milioni di euro, fatta anche per l’arrivo di Sam Beukema dal Bologna, prelevato per 30 milioni più 3 di bonus.

Inoltre, il Napoli è molto vicino a chiudere per Noa Lang dal PSV per 25 milioni più 3 di bonus (e il 10% sulla futura rivendita). L’esterno offensivo olandese è già arrivato in Italia per le visite mediche, dimostrando la volontà del club di rinforzare ulteriormente l’attacco.

Nonostante questi importanti acquisti, il Napoli non si ferma qui. La squadra è alla ricerca di un altro centrocampista importante, un esterno offensivo e una punta di peso per completare la rosa. L’obiettivo è quello di fornire ad Antonio Conte tutti gli strumenti necessari per puntare in alto nella prossima stagione.

Il Milan sogna Vlahovic

Il Milan di Massimiliano Allegri ha messo Dusan Vlahovic in cima alla lista dei desideri per rinforzare l’attacco, con il tecnico che abbraccerebbe volentieri la punta balcanica. La possibilità di rivedere Vlahovic lavorare con Allegri, dopo l’esperienza alla Juventus, intriga l’ambiente rossonero.

Il principale ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Vlahovic percepisce attualmente uno stipendio di 12 milioni di euro netti a stagione alla Juventus, una cifra che il Milan non è disposto a corrispondere. I rossoneri avrebbero infatti comunicato all’entourage del serbo che la loro offerta non andrebbe oltre i 6 milioni annui. Inoltre, la Juventus, pur essendo propensa a trattare a causa della scadenza nel 2026, non vuole svendere il proprio attaccante.

Napoli, ecco Lucca

Il Napoli ha individuato in Lorenzo Lucca il profilo ideale per ricoprire il ruolo di “vice-Lukaku” nella prossima stagione. Il club partenopeo ha trovato un accordo di massima con l’Udinese per il trasferimento dell’attaccante. La trattativa per Lucca è stata rapida, permettendo al Napoli di bruciare la concorrenza, in particolare quella del Milan.

Lucca, quindi, si prepara a vestire la maglia azzurra, pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte e a contribuire al progetto tecnico del club. La sua fisicità e le sue caratteristiche lo rendono un’alternativa preziosa in attacco, capace di dare manforte al reparto e di integrarsi al meglio con i nuovi arrivi.