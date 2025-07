MILAN ARABO: addio Cardinale, l’offerta per le quote del club | Si cambia entro inizio stagione

Possibile svolta storica per il club rossonero.

La contestazione dei tifosi del Milan non accenna a placarsi. Anzi, si rafforza. La Curva Sud non si è presentata all’inizio del raduno a Milanello, segnando così un ulteriore strappo con la dirigenza. Nemmeno l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, né il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri sembrano sufficienti a calmare gli animi. I malumori affondano le radici nelle scelte societarie degli ultimi anni, con cessioni come quella di Tonali e acquisti poco convincenti come Reijnders, che hanno incrinato irrimediabilmente il rapporto tra la tifoseria organizzata e la proprietà, in particolare con Gerry Cardinale.

Il clima si è fatto incandescente già dalla scorsa stagione, quando i risultati deludenti del Milan hanno esasperato le tensioni. Il punto di rottura è stato toccato dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna: una ferita che ha innescato una pesante protesta sotto la sede di Casa Milan e l’assenza volontaria dei tifosi all’ultima partita casalinga di campionato a San Siro.

Neppure la promessa di un nuovo ciclo sportivo ha riacceso l’entusiasmo. La Curva Sud ha ribadito la propria posizione con un comunicato via social, segnando distanza e disillusione. La scelta di non presentarsi al raduno è stato un messaggio chiaro, che va oltre la delusione sportiva.

«Avanti Ultras, avanti milanisti!» è il grido finale del comunicato, accompagnato da un ricordo nostalgico degli striscioni e delle bandiere, ormai banditi dallo stadio. Un segnale che la frattura con la società è tutt’altro che sanata.

Voci, investimenti e retroscena

Da mesi si rincorrono indiscrezioni su un possibile cambio di proprietà del Milan, con il colosso saudita Aramco, attivo nel settore degli idrocarburi e con base a Dubai, indicato come interessato all’acquisizione del 55% del club rossonero. Tuttavia, a dispetto dell’entusiasmo dei tifosi e delle speculazioni alimentate da media e social, non risultano trattative concrete in corso. L’attuale proprietà, RedBird, ha ribadito il proprio impegno con atti tangibili: rifinanziamento del debito con Elliott fino al 2028, investimenti diretti su Milanello e San Donato, e un esborso di 170 milioni di euro per consolidare il controllo del club.

Non si tratta solo di numeri: RedBird ha puntato su una visione strutturale, investendo nel progetto stadio e in altre infrastrutture senza ricorrere a prestiti. Sebbene i fondi, per natura, prima o poi vendano, Gerry Cardinale ha lasciato intendere che una cessione potrà avvenire solo a progetti completati, primo fra tutti lo stadio. Le visite a Dubai di dirigenti come Giorgio Furlani, peraltro, sembrano più legate alla ricerca di sponsor e partnership strategiche che a negoziazioni per la vendita del club.

Suggestioni mediatiche, non trattative

L’associazione tra il Milan e Aramco — controllata in parte dal fondo sovrano saudita PIF — ha suscitato clamore anche per la presenza simultanea a Dubai, seppur per motivi differenti, di Furlani e Paolo Maldini. Tuttavia, la società ha smentito ogni ipotesi di vendita, sottolineando come i contatti con interlocutori arabi siano legati a strategie commerciali, non a cessioni societarie. Il ministero degli Investimenti di Riad ha menzionato il Milan in un documento ufficiale tra i potenziali partner nel Regno, ma senza chiarire la natura delle collaborazioni.

In questo contesto, è importante distinguere tra investitori interessati a collaborazioni operative (sponsorizzazioni, infrastrutture, espansione del brand) e veri acquirenti di quote societarie. Le prime sono realtà già in corso o in fase di sviluppo; le seconde, al momento, non trovano riscontro nei fatti. Le voci su Aramco sembrano quindi alimentate più da suggestioni mediatiche e marketing che da concrete trattative di acquisizione.