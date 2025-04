Michael Schumacher, la notizia è una disgrazia: BISOGNO ESTREMO DI SOLDI | “Chi offre di più sarà il nuovo proprietario”

Michael Schumacher, l’ultimo aggiornamento è una vera e propria disgrazia: bisogno disperato ed estremo di soldi

Sono passati quasi 12 anni da quel terribile 29 dicembre 2013. Un giorno che la famiglia Schumacher non potrà mai più dimenticare. Così come i tifosi della Ferrari: ovvero l’incidente, sulla pista da sci di Meribile, che ha visto vittima l’ex pilota tedesco.

Un terribile incidente, appunto, che ha provocato non pochi danni cerebrali a Schumacher. Sono stati anni a dir poco difficili e duri per la sua famiglia. Ed anche per i conoscenti dell’ex pilota e tifosi che non avevano molte notizie sulle sue condizioni di salute.

Anche perché sono stati proprio i familiari a decidere di non voler diffondere notizie di carattere ufficiali sulle condizioni di Schumacher. Nonostante questa presa di posizione, però, c’è anche chi ha provato a diffondere delle “fake news” che hanno peggiorato solo le cose.

Nel frattempo, però, arrivano importanti aggiornamenti che lo riguardano. Una di quelle notizie a dir poco tragiche. Una vendita inevitabile: c’è bisogno disperato di soldi.

Schumacher, gli ultimi aggiornamenti sono tragici: cosa è successo

A confermare la notizia ci ha ha pensato direttamente la “RM Sotheby’s” che ha confermato la vendita di una delle auto di Formula 1 più apprezzate e conosciute nel mondo della “Rossa”. Stiamo parlando della Ferrari F 2001, telaio 211. Secondo gli ultimi aggiornamenti pare che la vettura andrà all’asta in quel di Montecarlo. Una notizia che ha scosso, non poco, il team di Maranello a poche settimane dal Gran Premio di Monaco. Una vettura che, appunto, viene associata semplicemente a Schumi. Soprattutto per le emozioni che ha saputo regalare.

Il 27 maggio 2001 il tedesco si aggiudicò proprio il GP di Monaco. Dopodiché conquistò campionato Piloti e Costruttori. Curiosità: il telaio 211 fu l’unica Ferrari ad aver vinto sia il Gp di Monaco che il Campionato del Mondo di F1 in quella stagione. Insomma, un’auto che è diventata una delle più ambite e conosciute di tutte. Come riportato in precedenza il telaio è pronto a ritornare a Montecarlo, ma per essere messo all’asta. L’inizio delle offerte è datato il 24 maggio alle ore 15:15. L’auto sarà esposta nel Paddock Club della F1.

Schumacher, oramai non ci sono più dubbi: decisione ufficiale

In merito a questa decisione sono arrivate le dichiarazioni di Augustin Sabatiè-Garat. L’attuale Direttore Vendite della “Rm Sotheby’s” ha rivelato che questa vettura ha un significato importante per il team di Maranello e per gli stessi tifosi. Anche perché, come annunciato in precedenza, fu la prima doppietta nella storia della Ferrari (Piloti e Costruttori).

Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “Siamo entusiasti di riportare il telaio 211 nel luogo della sua storica vittoria e poterlo mettere all’asta durante il weekend del GP di Monaco è un immenso privilegio“.