Mi spiace, non ti lascio partire al Mondiale per Club: il giocatore lo scopre dalla conferenza stampa

Tra circa due settimane prenderà il via il nuovo Mondiale per Club che avrà la struttura della Coppa del Mondo. Qualcuno non ci sarà.

Il Mondiale per Club 2025 rappresenta una rivoluzione nel calcio internazionale, con un’espansione del torneo a 32 squadre, che lo rende simile per formato alla Coppa del Mondo per nazionali. La competizione si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio, negli Stati Uniti, con la finale prevista al MetLife Stadium di New York.

Il montepremi complessivo è di 1 miliardo di dollari, con la squadra vincitrice che potrà guadagnare fino a 125 milioni di dollari. I fondi sono suddivisi in 475 milioni basati sulle performance sportive e 525 milioni come quota di partecipazione, distribuiti tra le squadre in base a criteri sportivi e commerciali.

Il torneo seguirà una fase a gironi, con 8 gruppi da 4 squadre ciascuno, e successivamente una fase ad eliminazione diretta che include ottavi, quarti, semifinali e finale. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla fase successiva.

Secondo i bookmakers, tra le squadre favorite figurano Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint Germain, grazie alla loro esperienza internazionale. Il torneo promette di essere un evento calcistico di portata globale, con partecipazione di pubblico senza precedenti.

Le italiane al via

La Juventus e l’Inter partecipano al Mondiale per Club grazie al loro posizionamento nel ranking UEFA quadriennale (2021-2024), che ha premiato le loro prestazioni in Champions League. Il sorteggio dei gironi si è svolto lo scorso dicembre, con la Juventus collocata nella seconda fascia e l’Inter nella terza.

La competizione vedrà le prime due squadre di ciascun girone avanzare alla fase a eliminazione diretta. La Juventus è stata inserita nel Gruppo G insieme a Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain, mentre l’Inter è nel Gruppo E con River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey.

“Non so se andrà al Mondiale”

Nico Paz, fantasista argentino classe 2004, è emerso come una delle rivelazioni della Serie A con il Como. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è stato ceduto a titolo definitivo per 6 milioni di euro, con una clausola di riacquisto favorevole ai Blancos.

Il Real Madrid sta valutando l’opzione di riacquistare Paz prima del previsto, attivando la clausola di riacquisto da circa 9 milioni di euro. Tuttavia, l’allenatore del Como, Cesc Fàbregas, ha dichiarato: “Non so se Nico giocherà il Mondiale con il Madrid…” , indicando incertezza sul suo futuro prossimo. Nel frattempo, il Como sta cercando di negoziare con il Real Madrid per rimuovere le clausole di riacquisto e ottenere il controllo completo del cartellino.